Zirkus ist in Stetteldorf gestrandet

Trotz derzeitiger Fußball-Winterpause ist am Parkplatz des SV Stetteldorf viel los, denn die Mitglieder des Cirkus Emilio sind dort gestrandet. Wegen des Auftrittsverbots aufgrund der Pandemie sind die finanziellen Mittel begrenzt, man ist auf Spenden angewiesen.

„Wir stecken tief im Schlamm, ohne Einkommen, ohne staatliche Hilfe. Schon in den ersten Corona-Wellen haben wir Hilfe aus der Bevölkerung gebraucht, damit wir überleben können, jetzt ist es wieder so“, sagt Emil Wertheim alias Clown „Emilio“, Direktor und Oberhaupt der tschechischen Zirkusfamilie. Vor allem für die kleine Romina mit acht Monaten werden Sachspenden wie Windeln (in Größe drei bis vier) und Bekleidung dringend benötigt. Auch Lebensmittel für die Familie sind knapp. Gutscheine für Bipa oder Hofer würden auf dem Wunschzettel stehen, sagt Wertheim, denn damit könne man selber aussuchen, was man sich kauft.

„Wir stecken tief im Schlamm, ohne Einkommen, ohne staatliche Hilfe"

Da mit Vorstellungen erst wieder ab März 2022 zu rechnen ist, sucht der Zirkusdirektor Arbeit, um die Zeit finanziell zu überbrücken. Er zog bereits von Haus zu Haus, um seine Hilfe anzubieten. Diverse handwerkliche Tätigkeiten könne er übernehmen.

ÖVP-Bürgermeister Josef Germ ruft auch auf, die Familie zu unterstützen. Als Emil Wertheim bei ihm um Erlaubnis ansuchte, sich in Stetteldorf zwischenzeitlich niederlassen können, sagt der Ortschef zu, verwies aber auch auf den Sportverein. Als auch dessen „Okay“ kam, reiste der Zirkus an. „Sie waren ja schon ein paar Mal bei uns in Stetteldorf und es hat nie Probleme gegeben“, spricht Germ aus Erfahrung.

Spenden kann man gerne vorbeibringen oder eine Übergabe mit Emil Wertheim unter 0664/7624022 ausmachen. Auch eine Überweisung ist möglich: IBAN AT31 3255 1000 0002 6161.