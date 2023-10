Korneuburger Stadtsaal mutierte zum Spielerparadies

Der historische Stadtsaal mit seinem erlauchten Ambiente stand letzte Woche ganz im Fokus von Ravensburger & Co. Nicht nur die lieben Kleinen hatten dabei ihre Freude. An über 200 Sitzplätzen konnte man sich an rund 150 Brettspielen probieren. Und so mancher kam dabei wieder so richtig auf den Gusto.

Gesellschaftsspiele sind offensichtlich wieder modern, trotz der immer stärker werdenden Konkurrenz durch Konsolen, Play-Stations oder PC-Games. Das bewies das erste Spielefest in der Bezirkshauptstadt, bei dem hunderte Teilnehmer die „Würfel rollen ließen“.

Die Idee dazu hatte ÖVP-Gemeinderat Michael Benedikter, umgesetzt wurde es schließlich vom Stadtmarketing. Das Konzept ging voll auf. Las Vegas lässt grüßen. Man darf nun berechtigterweise auf ein Da Capo hoffen.