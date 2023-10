100 Jahre: Kalender mit ganz viel Tradition

Vor genau 100 Jahren wurde das Familienunternehmen „Kalendermacher“ gegründet, Sitz hat es heute in Spillern. Den Grundstein legte Louise Pitzinger im Jahr 1923 als Buchbinderei, erzählt Julie Steinschaden von ihrer Ur-Ur-Großmutter. In inzwischen schon fünfter Generation wird das Unternehmen geführt und zählt zu den ganz großen Playern in dieser Branche.

Aufgrund des Jubiläums lud Steinschaden gemeinsam mit Katharina Bruck, zuständig für PR und Marketing, zum Pressefrühstück ins Wiener Hotel am Brillantengrund in der Bandgasse im siebten Bezirk. Wieso dieser Ort ausgewählt wurde, erklärte Steinschaden einleitend: „Genau in dieser Gasse wurde die Großbuchbinderei vor 100 Jahren gegründet.“

„Welt braucht Verschnaufpausen vom Piepsen und Klingeln“

Bruck gab dann Einblicke in die Firma und erzählte, dass die Nachfrage nach Kalendern zwar ob der Digitalisierung sinkt, Notizbücher aber immer gefragter werden. „Jährlich verlassen über zehn Millionen personalisierte Kalender und Notizbücher unser Haus und geben uns Recht in der Annahme, dass unsere immer digitaler werdende Welt auch analoge Auszeiten und Verschnaufpausen vom Piepsen und Klingeln braucht“, ist Bruck überzeugt.

Nach den Infos über das Unternehmen übergab das Duo das Wort an Elisabeth Charkow, einer Grafikerin, die erklärte, wieso Kalender und das Schreiben mit der Hand noch lange nicht out sind: „Ein Kalender ist eine Gedächtnisstütze und wird dann zum Archiv, er zeichnet damit die Lebensspur von uns ab. Und mit unserer Handschrift wird er mit Leben erfüllt.“ Sie präsentierte einen spannenden Streifzug durch das Thema Schriften und räumte mit dem Gerücht auf, wonach Ärzte immer unleserlich schreiben würden. Allerdings gebe es das Gerücht, dass die Handschrift der Apotheker unleserlich sei, damit man die Zusammenstellung der Medikamente nicht nachvollziehen konnte.

Wissenswertes über Handschriften vermittelte Grafikerin Elisabeth Charkow. Foto: Wieser

Abschließend wagte Steinschaden einen Blick in die Zukunft, sie ist davon überzeugt, dass das analoge Schreiben weiter bestehen bleibt. Als Unternehmen will man sich dennoch immer weiterentwickeln und das Angebot erweitern. Wie etwa mit einem Laser, mit dem man seit Kurzem die Produkte durch eigene Grafiken oder Bilder noch mehr personalisieren kann.