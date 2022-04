Aktion: 113 Bäume seit 2019 gepflanzt

Werbung

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung gab SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner bekannt, was sich beim Thema „Baumpflanzaktion“ getan hat. Er erzählte, dass es die meisten Pflanzungen, nämlich 40, an der Stockerauer bzw. Wiener Straße gegeben hat.

Speigner zog auch eine Bilanz der Aktion: Seit Herbst 2019, als die Initiative startete, wurden 113 Bäume auf öffentlichen Flächen etwa bei der Schule oder im Kindergarten gepflanzt. Es gab außerdem 16 Fällungen, da Bäume im jährlichen Monitoring aufgrund zum Beispiel von Schädlingsbefall als Gefahr eingestuft wurden.

Dass die Anzahl der Bäume in der Gemeinde stetig steigt, ist Speigner ein persönliches Anliegen: „Bäume bedeuten Leben.“ Ihm ist auch der Mehrwert bekannt, denn die Bäume spenden Schatten und sind damit gut für das Klima, betont er.

Die Bevölkerung ist weiterhin aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen. Wer also im eigenen Garten einen Baum pflanzt, bekommt als Dankeschön einen 30-Euro-Wirtschaftsgutschein für Spillerner Betriebe. Dafür muss man nur das Foto des neuen Baums mit der Rechnung an die Gemeinde mailen: marktgemeinde@spillern.at . Rund 60 Spillerner haben sich bereits an der Aktion beteiligt.

