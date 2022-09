Bau der neue Volksschule kann beginnen

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Am vergangenen Freitag fand in Spillern der Spatenstich des Jahrhundertprojekts der neuen Volksschule statt. Die Begrüßungsrede hielt Vizebürgermeisterin Christine Wessely, die zugleich Vorsitzende der Volksschulgemeinde ist. Sie begrüßte mit Bürgermeister Thomas Speigner die Ehrengäste, darunter Landtagsabgeordneter Christian Gepp, Pfarrer Paul Dubovsky, Volksschuldirektorin Claudia Weber-Willmann und Amtsleiter An dreas Antony in Vertretung aller Mitarbeiter der Marktgemeinde Spillern.

Umgesetzt wird das Projekt vom Architekturbüro g.o.y.a., das als Sieger des Architektenwettbewerbs hervorging. Im NÖN-Gespräch erzählt Speigner: „Das Projekt Volksschule beschäftigt uns in Spillern jetzt schon einige Zeit. Seit 2018 reifte die Idee der Schule am Platz des ehemaligen Pfarrkindergartens in unseren Köpfen heran.“

Für Spillern sei der Neubau ein „Jahrhundertprojekt“, wie er betonte. Die Fertigstellung wird etwas mehr als ein Jahr dauern. Geplant ist, dass die Schule im Herbst 2023 an die Kinder und das Team der Volksschule Spillern übergeben werden kann. Das Gesamtbudget liegt bei rund acht Millionen Euro, gefördert wird das Projekt mit zwei Millionen.

Durch die neue Volksschule werde den Kindern ein Ort geboten, an dem sie sich wohlfühlen und eine „zukunftsgerechte Ausbildungsstätte“ haben, so Speigner. Ihm war auch wichtig, dass der Bau in Zeiten des Klimawandels ökologische Richtlinien einhält. Die Schule wird in Holzbauweise errichtet, an der Ost- und Südseite des Gebäudes wird ein grüner Vorhang für ein angenehmes Klima an heißen Sommertagen sorgen. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über das in der Lindenallee befindliche Fernheizwerk, am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.

Ab dem Jahr 2024 entsteht „Dorf für Kinder“

Mit der Übersiedlung des „provisorischen“ Kindergartens aus der Marienhofstraße zurück ins Ortszentrum auf den alten Schulstandort wird in Spillern ab dem Jahr 2024 ein „Dorf für Kinder“ mitten im Herzen der Gemeinde entstehen.

Bürgermeister Speigner wünschte beim Spatenstich abschließend den beteiligten Firmen einen guten und unfallfreien Bauverlauf.

