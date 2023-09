Fernwärme-Ausbau: „Ziel, die fossilen Energieträger zurückzudrängen“

In Spillern ist der Ruf nach erneuerbarer und umweltfreundlicher Energie auch bei der Wärmeversorgung spürbar angestiegen, so haben sich die Anfragen für einen Fernwärmeanschluss in den letzten Monaten vervielfacht. Durch eine Ausbauoffensive soll das Netz daher über eine weitere Trassenführung verstärkt ausgebaut werden.

Die Fernwärmeleitung wird entlang der Wiener Straße (B3) über die Karl-Wimmer-Gasse in die Parkstraße zum bestehenden Netz verlegt. Damit diese Erweiterung ermöglicht und der Gasanteil in der Wärmeerzeugung weiter reduziert werden kann, benötigt es auch eine Erhöhung der Heizwerkkapazitäten. Aus diesem Grund ist ein Neubau eines Biomasseheizwerks am Grundstück in der Wiener Straße 154 (links neben der Lagerhalle der Firma Penner GmbH) geplant. Dieses soll als Ersatz für das Biomassekompaktheizwerk in der Lindenallee dienen, welches mittlerweile an seine Grenzen stößt.

Unser Ziel ist es, die fossilen Energieträger weiter zurückzudrängen, um somit auch die Abhängigkeiten von Energieimporten zu reduzieren Bürgermeister Thomas Speigner

Für Bürgermeister Thomas Speigner wird die Frage immer wichtiger, woher wir die Energie zum Heizen nehmen. „Der Ausbau des Fernwärmenetzes schafft ein umweltfreundliches und sicheres Angebot. Die Wärmeversorgung auf Basis von Biomasse ist regional, nachhaltig und sauber. Unser Ziel ist es, die fossilen Energieträger weiter zurückzudrängen, um somit auch die Abhängigkeiten von Energieimporten zu reduzieren“, so Speigner.

Foto: EVN

EVN Wärme-Geschäftsführer Gerhard Sacher sieht gerade im Wärmebereich große Herausforderungen auf dem Weg in die erneuerbare Energiezukunft. „Naturwärme ist der Schlüssel für eine nachhaltige Wärmeversorgung. Durch den Ausbau in Spillern lassen sich jährlich bis zu 10.000 Tonnen CO2 einsparen“, berichtet Sacher. Naturwärme ist die Fernwärmeversorgung auf Basis von Biomasse.

Die Fertigstellung der Bauabschnitte in Spillern sowie die Inbetriebnahme des Biomasseheizwerkes ist bis 2025 geplant.

Naturwärmenetz Korneuburger Becken wird entstehen

Das Versorgungsnetz in Spillern soll in den nächsten drei Jahren mit jenen in Stockerau und Korneuburg zu dem großen überregionalen Naturwärmenetz Korneuburger Becken zusammenwachsen. Durch das Zusammenspiel der verbundenen Biomasseheizwerke lassen sich somit Verbrauchsspitzen aufteilen. Das verbessert die Effizienz des gesamten Naturwärmenetzes.

Bei Wartungsarbeiten, die in der Regel in den Sommermonaten geplant sind, kann somit ein jeweils anderes Heizwerk die Wärmeversorgung übernehmen. Damit kann auf den sonst notwendigen Einsatz der Gasersatzkessel verzichtet werden. Die CO2-Bilanz des überregionalen Naturwärmenetzes wird somit weiter verbessert.

Die EVN betreibt mit Partnern aus der Landwirtschaft und Sägeindustrie rund 80 Biomasseanlagen in Niederösterreich, etwa zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus Biomasse erzeugt. Mit einem Einsatz von rund 2 Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.