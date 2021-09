In der Brigittenauer Bucht in Wien ging am vergangenen Sonntag das Show-Event „Red Bull Flugtag“ über die Bühne. Unter den 40 Teilnehmer-Teams waren auch zwei aus dem Bezirk Korneuburg: „AEROsol“ trat für Langenzersdorf an, die „Flandorfer Jungs“ für Spillern. Es galt, mit selbst gebastelten „Flugobjekten“ über eine Rampe zu fahren und so lange wie möglich in der Luft zu bleiben.

Begeistert zeigte sich Christian Strauch von „AEROsol“: „Großartig, atemberaubend, phänomenal! So etwas bleibt einem lebenslang in Erinnerung.“ Für die Langenzersdorfer ging es bereits am frühen Vormittag los, zu ihrer Überraschung bekamen sie entgegen dem ursprünglichen Plan die Startnummer vier. Während die selbst gebaute Nase auf die Abschussrampe gehievt wurde, stachelte der Moderator das Publikum an, ganz laut „Hatschi“ zu rufen, „damit das Virus auch voll abheben kann“.

Spektakulär wie spannend

Die Kulisse beeindruckte Strauch: „Es war schon ein geiles Gefühl, auf der Rampe zu stehen, das Publikum, den Jury-Turm, den strahlend blauen Himmel und die Donau zu sehen.“ Das Prozedere selbst war ebenso spektakulär wie spannend. „Die Nase wurde abrupt gestoppt und ich wurde, gleichsam als Virus, herausgeschleudert“, schilderte Strauch. Die Landung im Wasser empfand er als „sehr erfrischend“. Wenig später rollte auch die Nase in die Fluten. Dafür gab es von Kabarettistin Angelika Nidetzky den ersten „Zehner“ des Tages seitens der Jury.

Auch die „Flandorfer Jungs“ schwärmten vom Event, der Plan ging aber nicht ganz auf, erklärt Lukas Kührer: „Weil unser Pilot einen halben Meter zu weit hinten gesessen ist, hat es unseren Schmetterling aufgestellt und er ist dann senkrecht nach unten gefallen. Schade, sonst wären wir sicher weit geflogen.“ Den Teilnehmern ist aber nichts passiert, und so konnte man ein begeistertes Fazit ziehen: „Es war genial und hat unglaublich viel Spaß gemacht.“ Der Sieg ging an das Team „Die Flügelmütter“ aus Groß bei Hollabrunn, Zweite wurden die „Spaceburgers“ aus Oberösterreich, Dritte „Hut ab“ aus der Steiermark.