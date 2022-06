Melanie Reidinger tritt mit Pferden vor großem Publikum auf

Werbung

Die Vorstellungen von Cavalluna, Europas größter Pferdeshow, begeisterten in den vergangenen Wochen das Publikum in Wien und Graz. Teil der Show in der Equipe Filipe Fernandes ist die Spillernerin Melanie Reidinger mit ihren beiden Friesenpferden.

Mit Cavalluna ist sie quer durch Europa unterwegs, am Wochenende war sie in Chemnitz (Deutschland). Vor dem Schlusspunkt der Tour in Kopenhagen Ende August ist Cavalluna noch in Salzburg (Ende Juli) und danach in Skandinavien zu sehen. Aber für Reidinger gibt es keine Pause: Sie ist gemeinsam mit der Friesenshowgruppe „Moments in Black“ Teil vom „Großen Pferdefest“ in Schlosshof. „Es ist natürlich anstrengend, wenn man so viel unterwegs ist, aber es macht unglaublich viel Spaß“, erzählt die 27-Jährige.

Vor 20 Jahren hat sie das Reiten begonnen, seither sind Pferde ständige Begleiter in ihrem Leben. Im Vorjahr absolvierte sie die Ausbildung zur staatlich geprüften Dressurtrainerin, außerdem ist sie als Turnierreiterin aktiv.

„Es ist schön, das Hobby zum Beruf machen zu können“, ist sie demütig und weiß genau, wem sie das auch zu verdanken hat: „Meine Familie und meine Freunde stehen voll und ganz hinter mir, dafür muss ich mich bedanken, denn sonst wäre das alles gar nicht möglich.“

Bei Reidinger läuft auch noch ein anderes Projekt: In Unterrohrbach entsteht derzeit ihr eigener Reitbetrieb. „Damit erfülle ich mir meinen nächsten Traum“, schwärmt sie.

