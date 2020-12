Die Gemeinde führte vor zehn Jahren die Wirtschaftsgutscheine als offizielle Geschenke für Jubilare ein. SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner erläutert die Hintergründe der Umstellung: „Bei Ehrungen haben wir davor immer Geschenkkörbe überreicht, aber es war natürlich immer ein Problem, wem was schmeckt. Also sind wir 2010 auf Gutscheine für die Unternehmen in Spillern umgestiegen.“

Die Bilanz ist nach zehn Jahren laut Speigner sehr zufriedenstellend, insgesamt wurden Gutscheine im Wert von 64.500 Euro ausgegeben. Neben Ehrungen werden die Gutscheine auch über andere Wege vergeben: Bei der Baumpflanzaktion kann man sie gewinnen, die Gemeindebediensteten erhalten sie als Weihnachtsgeschenk und natürlich sind sie in der Gemeinde zu kaufen.

„Die Gutscheine wären sicher auch ein super Weihnachtsgeschenk für Menschen, die die Unternehmen in der Gemeinde unterstützen möchten, sie sind auch kreativer als Bargeld“, macht Speigner Werbung. Ein Gutschein hat den Wert von fünf Euro.