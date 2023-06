Neue Volksschule: „Alle freuen sich schon darauf“

Im Restaurant Grünblick beim Golfplatz lud die Spillerner SPÖ am vergangenen Freitag zum „gemütlichen Sommerabend“, um auf vergangene und künftige Projekte zu blicken. Als Ehrengast war der designierte SPÖ-Landesvorsitzende Sven Hergovich gekommen, auch SPÖ-Bezirkschef Martin Peterl nahm die Einladung an.

Volksschule für die nächsten „sechs oder sieben Jahrzehnte“

Bürgermeister Thomas Speigner berichtete vom ganz großen Projekt, das derzeit umgesetzt wird: Der Bau der neuen Volksschule am Kirchenplatz. Die Fertigstellung stehe kurz bevor: „Und alle freuen sich schon darauf. Am ersten Schultag Anfang September ist es endlich soweit und ich glaube, damit ist uns etwas Großes gelungen.“ Das Gebäude sei nachhaltig gebaut, betont Speigner, „für die nächsten sechs oder sieben Jahrzehnte.“

Ein wichtiges Thema sei auch die alternative Energiegewinnung, dafür wurde eine Photovoltaik-Offensive gestartet. Als erstes Gebäude erhielt das Gemeindezentrum eine PV-Anlage, danach die FF und heuer das Klubhaus des Sportvereins. Auf dem Dach der Volksschule wird die vierte Anlage errichtet. Auch die Fernwärme wird ausgebaut, dazu findet am 16. Juni im Gemeindezentrum ab 16 Uhr ein Infonachmittag statt.

Hundeauslaufzone kommt in Lindenallee

Der Bau des Radweges nach Leobendorf wird ebenfalls umgesetzt, allerdings gab es eine Verzögerung. Die Umsetzung sollte im Frühjahr beginnen, die EVN erklärt aber, im Zuge des Netzausbaus Grabearbeiten durchzuführen, also wurde die Radwegschaffung auf Herbst verschoben. Es gab auch Infos für Hundebesitzer, wovon es in der Gemeinde 250 gibt: In der Lindenallee wird ein Hundeauslaufbereich mit drei Zonen errichtet, die Fertigstellung erfolgt noch heuer.

Hergovich betonte in seiner Rede, wie wichtig sozialer Zusammenhalt ist: „Was man im Kleinen machen soll, wenn man dem Nachbarn hilft, muss man auch im Großen, in der Politik, tun.“ Danach bot er an, dass sich alle Anwesenden mit ihren Anliegen persönlich an ihn wenden können und er sich für sie Zeit nehmen wird. Danach stand das Gesellige im Mittelpunkt.