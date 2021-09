Beim „Red Bull Flugtag“ am 26. September geht es darum, dass kreative Hobby-Ingenieure Flugobjekte basteln, die über eine Rampe rollen und sich dann möglichst lang in der Luft halten sollen. Das bereits kultige Event findet diesmal in der Brigittenauer Bucht in Wien statt – und der Bezirk Korneuburg ist gleich mit zwei Teams vertreten.

Neben dem Team „AEROsol“ aus Langenzersdorf ( die NÖN berichtete ) rittern auch die „Flandorfer Jungs“ um die Ehre. Die Idee zur Teilnahme kam zufällig, berichtet der in Spillern wohnende Teamchef Lukas Kührer: „Bei unserer wöchentlichen Laufrunde haben wir entschieden, mitzumachen. Dann haben wir begonnen, eine witzige Idee zu entwickeln, damit wir auch genommen werden.“

Raupe Nimmersatt wird zum Schmetterling

Ihnen war bewusst, dass bei 40 Teilnehmer-Teams nur die besten und einfallsreichsten Ideen berücksichtigt werden. Kührer las über den Tod des Schriftstellers Eric Carle, dem Erfinder des bekannten Kinderbuchs „Die kleine Raupe Nimmersatt“. „Da hab ich gewusst, die Raupe, die zum Schmetterling wird, wäre doch ein super Flugobjekt“, berichtet er.

Die Idee gefiel dem Energy-Drink-Konzern, die „Flandorfer Jungs“ wurde eingeladen. Nachdem die fünf Männer die Infos bekommen hatten, welche Materialen verwendet werden dürfen – man will seitens Red Bull auf Nachhaltigkeit setzen –, startete die Planung des Flugobjekts. Das Team besteht neben Lukas Kührer aus Franz Josef Schmidt, Christian Huber, Johannes Friedberger, Robert Bartonek und dem „Piloten“ Kurt Breiner. Auf den Teamnamen kamen sie, weil alle aus der Umgebung von Flandorf stammen. „Am Kürbisfest in Flandorf haben wir gemeinsam immer viel Spaß“, lacht Kührer.

Wertvolle Tipps vom früheren ÖSV-Adler

Der Bau des Flugobjekts befindet sich noch in der Anfangsphase. Tipps zur Flugfähigkeit bekam das Team letzte Woche von prominenter Seite: Der ehemalige ÖSV-Adler Thomas Morgenstern kam nach Stetten, wo an dem Projekt getüftelt wird, und schaute den Bastlern über die Schultern. Die „Flandorfer Jungs“ hatten das „Meet & Greet“ im Rahmen einer Challenge unter allen Flugtag-Teilnehmern gewonnen.

Aufgabe war es, in einem Video zu präsentieren, warum ihr Pilot für die Aufgabe besonders geeignet ist. Der Gewinn, das Treffen mit dem Skisprung-Star, wurde am letzten Donnerstag eingelöst. Begrüßt wurde Morgenstern von dem Team standesgemäß in Kostümen der Heiligen Drei Könige – samt Stern.