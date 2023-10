Tafel als Erinnerung an den „Kovarikmord“

Genau 100 Jahre nach dem „Kovarikmord“ wurde am damaligen Schauplatz, direkt vor dem „33-Haus“ im Spillerner Ortszentrum, eine Gedenktafel enthüllt. Dies nahm Bürgermeister Thomas Speigner mit Elisabeth Hiess, der Halbschwester des Ermordeteten, vor, auch andere Verwandte Kovariks waren bei der Zeremonie dabei. Damals wurde der erst 16-jährige Franz Kovarik von Nazis auf offener Straße erschossen. Die geschichtliche Aufarbeitung des tragischen Vorfalls, der auch unter „Nazi-Mord“ bekannt ist, führte der Verein Geschichte Spillern mit Willi Hajni und Martin Senekowitsch durch.

Was ist damals, am 29. September 1923, passiert? Die Spillerner Ortsgruppe der sogenannten Hakenkreuzler, also der Nazis, hatte eine Versammlung abgehalten, die Sozialdemokraten hatten das mitbekommen und das Treffen gesprengt. Als Unterstützung forderten die „Dorf-Nazis“ bei der nächsten Veranstaltung, eben am 29. September, eine bewaffnete 25-Mann-SA-Truppe aus Wien an.

33 Einschusslöcher wurden gezählt

Dennoch schafften es die Sozialdemokraten wieder, das Treffen zu verhindern, die Nazis zogen daraufhin ab, aber nicht direkt zurück zum Bahnhof, da sie die Abzweigung verfehlten. Als sie umkehren wollten, war der Weg versperrt. Vor dem 33er-Haus soll es deshalb den Schießbefehl aufseiten der Nazis gegeben haben, danach wurden 33 Einschusslöcher gezählt. Genau in diesem Moment verließ Franz Kovarik sein Elternhaus und geriet in das Feuer, er wurde tödlich am Kopf getroffen.

Für Empörung sorgte hinterher, dass fünf Nazis zwar im Dezember 1923 der Prozess gemacht wurde, aber alle fünf freigesprochen wurden. Das hatte zwei Gründe: Zum einen, weil die Geschworenen Angst vor Racheaktionen der als Schlägertruppe bekannten SA hatten. Name von Zeugen, Geschworenen und Angeklagten waren zur damaligen Zeit vollständig in den Zeitungen nachzulesen. Zum anderen hätte das Urteil der Geschwornen wohl nicht gehalten. Es wäre kein Schuldspruch möglich gewesen, wenn nicht der genaue Todesschütze genannt werden konnte. Das Gesetz wurde aber später geändert, heute wären alle beteiligten Nazis schuldig gewesen, weil es unter Raufhandel fällt.

Franz Kovarik wurde am Spillerner Friedhof begraben, zu seinem Begräbnis kamen 15.000 Menschen und setzten damals ein Zeichen.