Die Spazierwege rund um den Marienhof sind zum Erholen und Luftschnappen äußerst beliebt, doch nun wurde eine Route gesperrt.

Mit dem Weg neben der Grundstücksmauer konnten Spaziergänger eine große Runde abkürzen, vor allem bei älteren Personen war diese Strecke sehr beliebt. Allerdings ist der Weg entlang des Hofs im Besitz von Unternehmer Michael Harmer, der diesen nun umackerte und ihn somit unpassierbar machte. Das sorgte für Verärgerung bei vielen Spillernern.

Auch Eva Zehetmayer ist sauer, die 73-Jährige konfrontierte Harmer mit ihrem Ärger: „Ich habe ihn angerufen und gesagt, dass er sich schämen sollte, den Bürgern ausgerechnet in diesen schweren Zeiten diese Möglichkeit zu nehmen.“

Die NÖN erkundigte sich ebenfalls bei Harmer, um die Gründe für das Sperren der Route zu erfahren. Dieser erläutert seine Entscheidung: „Es geht um die Undiszipliniertheit mancher Leute, sie lassen die Hunde frei laufen und hinterlassen Schmutz. Weil die Tendenz steigend ist, haben wir uns entschlossen, den Weg zu sperren.“

Wenn er dort selbst zu Fuß unterwegs ist und ein Vergehen von Spaziergehern entdeckt, weise er sie stets darauf hin. Obwohl er sich dabei als Grundbesitzer zu erkennen gibt, würde er oftmals abfällige Reaktionen ernten – und dieselben Personen beim nächsten Spaziergang wieder (etwa mit freilaufenden Hunden) antreffen. Aber er hofft und glaubt, dass man sich mit der Gemeinde einigen kann, wirksame Maßnahmen zu setzen, um das Verhalten der Spaziergeher zu ändern. Gespräche würden laufen.

Auch SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner, der die Route selbst gern zum Spazieren wählt, glaubt an eine Einigung: „Die Familie Harmer ist seit 200 Jahren in Spillern verwurzelt, in den letzten Jahrzehnten hat man schon andere Sachen gemeinsam mit der Gemeinde gelöst, somit bin ich auch hier guter Dinge.“

Die Gemeinde würde Aufgaben wie das Aufstellen und Entleeren von Mistkübeln oder die Kenntlichmachung durch Hinweisschilder übernehmen. Dann könne man den Weg im Frühjahr wieder revitalisieren und nutzen. Unter diesen Voraussetzungen hofft der Ortschef auf ein Einlenken von Harmer, das erste Gespräch hätte bereits im November „in guter Atmosphäre“ stattgefunden.

SPÖ-Ortsvorsitzender Martin Senekowitsch betätigt sich in seiner Freizeit als Lokalhistoriker und beschäftigte sich bereits mit dem Spazierweg. Er könne nicht mit letzter Bestimmtheit sagen, dass der Weg schon über 30 Jahre zum Spazieren genutzt wurde, erklärt er im NÖN-Gespräch.

Wäre dem so, würde das Wegerecht in Kraft treten, wonach der Grundeigentümer das Spazieren erlauben muss. „Dieses ersessene Wegerecht ist schwer zu beweisen und ein Eintrag in das Grundbuch für die Allgemeinheit kaum durchsetzbar“, erklärt Senekowitsch. Doch dies sei die Theorie, betont er und hofft, dass sich die Gemeinde in der Praxis mit Harmer einigt.