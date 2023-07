Kinder helfen bei der Feuerwehr aus

Im Rahmen des Spillerner Ferienspiels dürfen sich die Kids in den Sommerferien wieder über zahlreiche unterhaltsame Angebote freuen. Der Arbeitskreis der Gesunden Gemeinde und viele Vereine sowie Institutionen sorgen im Juli und August für ein vielfältiges Programm.

Eines der Highlights ist sicher „Kids im Einsatz“ am 21. Juli, das wieder die Freiwillige Feuerwehr Spillern veranstaltet. Die jungen Teilnehmer bekommen einen Einblick in die Arbeiten der Silberhelme. Großen Spaß bringt sicher auch das Nachtfischen am Auteich, das die Kinderfreunde am 12. August organisierten. Die Kids übernachten nach dem Fischen im Zelt. Der SC Malibu lädt zur „Schatzsuche“ am 7. August und zum „Ausflug in den Dschungel“ am 21. August, zwei tollen Veranstaltungen im Turnsaal der Volksschule. Als kleine Gärtner können sich die Kids bei „Gartenfreude bei der Gemüseeule“ mit Tina und Claudia am 18. Juli oder 23. August versuchen.

Zum Abschluss des Ferienspiels findet wie jedes Jahr das Parkfest statt, das diesmal am Sonntag, 3. September, im Schretzmayer-Generationenpark über die Bühne geht. Wie gewohnt wird den Besuchern viel geboten, Höhepunkt ist der Auftritt von Clown Poppo.

Diesmal gibt es einen besonderen Anreiz fürs Mitmachen beim Ferienspiel, beim Anmelden erhält jedes Kind eine Trinkflasche gratis.

Dienstag, 18. Juli: Gartenfreude bei der Gemüseeule (9 - 12 Uhr)

Mittwoch, 19. Juli: Töpferkurs mit Margit (Gruppe 1: 9 - 11.30 Uhr, Gruppe 2: 14 - 16.30 Uhr)

Freitag, 21. Juli: Kids im Einsatz bei der FF Spillern (9 - 14 Uhr)

Donnerstag, 27. Juli: Tenniskurs mit dem TC Spillern (10 - 12 Uhr)

Montag, 31. Juli: Werkstatt der Forscher (9 - 12 Uhr)

Montag, 7. August: Schatzsuche mit dem SC Malibu (9 - 10.30 Uhr)

Mittwoch, 9. August: Töpferkurs mit Margit (Gruppe 1: 9 - 11.30 Uhr, Gruppe 2: 14 - 16.30 Uhr)

Samstag, 12. August - Sonntag, 13. August: Nachtfischen am Auteich (Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr)

Montag, 21. August: Ausflug in den Dschungel mit dem SC Malibu (9 - 10.30 Uhr)

Dienstag, 22. August: Minigolfen mit den Kinderfreunden Spillern (10 - 13 Uhr)

Mittwoch, 23. August: Gartenfreude bei der Gemüseeule (9 - 12 Uhr)

Dienstag, 29. August: Kräutersommer bei Andrea (10 - 12.30 Uhr)

Das komplette Programm findet man auf der Website der Gemeinde: https://www.spillern.gv.at.