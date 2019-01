In der letzten Gemeinderatssitzung brachte die SPÖ einen Resolutionsantrag für eine plastikfreie Marktgemeinde ein, der mit Zustimmung aller Parteien jetzt im Umweltausschuss behandelt werden wird.

„Wir wollen Einwegplastik Schritt für Schritt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Bevölkerung bei Verpackungen im Handel, bei Kosmetik- und Hygieneprodukten, in der Gastronomie und bei Veranstaltungen durch sinnvollere Produkte ersetzen“, definierte geschäftsführender Gemeinderat Martin Kernreiter in einer Presseaussendung das Ziel der SPÖ. Zum Vorbild nahm man sich dabei das niederösterreichische St. Valentin. Als eine der ersten Gemeinden in Österreich hat sie sich dieses Themas erfolgreich angenommen.

Kernreiter: „Die Bürgermeisterin dieser SPÖ-Gemeinde ist die Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr, die Plastik in allen Bereichen zurückdrängen konnte, angefangen vom Wegwerfbecher bei Festen bis hin zur Plastikverpackung von Magazinen, wo man die Adressen-Etiketten genauso gut direkt auf das Papier der Zeitung kleben kann.“