Klein-Engersdorfer Stefan Gneth: „Ich bin ein Idealist“

IT-Spezialist Stefan Gneth aus Klein-Engersdorf war einer von 73 Bewerbern für den SPÖ-Parteivorsitz. Seine Chancen schätzte er im „Promille-Bereich“ ein. Doch dann einigte sich der Vorstand auf die Regelung, dass nur kandidieren darf, wer Unterstützungserklärungen von mindestens 30 SPÖ-Mitgliedern vorweisen kann. Gneth schaffte 15 in der kurz gehaltenden Zeitspanne.

NÖN: Warum haben Sie die Hürde von 30 Unterstützern nicht geschafft?

Gneth: Ich habe mich mit 15 Unterstützungserklärungen beworben. Mehr habe ich in der kurzen Zeit nicht schaffen können. Für einen in der freien Wirtschaft berufstätigen Menschen – grade in einer leitenden Position – ist es aus meiner Sicht fast nicht möglich gewesen mehr zu schaffen. Es war nur Zeit von Dienstag, 28. März, 13.10 Uhr - da kam die Mail von der SPÖ - bis Freitag, 31 März um 12 Uhr. In diesem Zeitraum musste man alle geforderten Unterlagen besorgen, aufarbeiten, digitalisieren und senden, wie zum Beispiel Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und Strafregisterauszug.

Warum haben Sie sich beworben?

Gneth: Das hat mehrere Gründe. Zum einen wollte ich wissen, ob die Partei es ernst meint, dass sich jedes Mitglied bewerben darf, also auch No-Names wie ich. Zum anderen sehe ich es als wichtig und richtig an, dass festgefahrene Strukturen - wie bei einer Großpartei – aufgebrochen werden und frischer Wind hineinkommt, gerade durch unerfahrene Neulinge. Und zuletzt auch deshalb, weil ich ein Idealist bin, der noch daran glaubt, dass man als Politiker für den Großteil der Menschen arbeiten sollte, und nicht für die wenigen, oder die eigenen Bedürfnisse.

Welche Qualifikation können Sie vorweisen?

Gneth: Ich bin Fünfzehn-Plus Jahre alt und in leitender Position tätig. Aktuell als Geschäftsführer des IT-Unternehmens SELLtech GmbH. Auch bin ich in einer großen Familie aufgewachsen. Da gibt es laufend viele Reibereien. So lernt man lösungsorientiert, diplomatisch aber bestimmend zu sein.

Wie sehen Sie die Zukunft der SPÖ, insbesondere was die Nationalratswahl 2024 betrifft?

Gneth: Sofern die Wahl des Vorsitzenden ordentlich und fair entschieden wird und die Partei aufhört sich selbst zu zerfleischen, positiv. In Zeiten wie diesen sollte die SPÖ eigentlich Richtung absolute Mehrheit gehen und nicht bei einer Wahl nach der anderen Stimmen verlieren. Das ist grotesk!

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.