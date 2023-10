Finanzmittel aus „Gebührenbremse“ sollen Langenzersdorfer entlasten

Hintergrund ist, dass der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung vom 26. Juni mehrheitlich beschlossen hat, die Wasseranschlussabgabe, die Bereitstellungsgebühren und die Wasserbezugsgebühr mit Rechtswirkung vom 1. Oktober zu ändern. Die Erhöhungsprozentsätze liegen dabei zwischen 8,8 und 20,8 Prozent und damit deutlich über der aktuellen Inflationsrate von 7,4 Prozent im August 2023. Die SPÖ hatte damals der Erhöhung nicht zugestimmt.

Motz begründete: „Inzwischen hat auch die Bundesregierung erkannt, dass die Gebührenerhöhungen der Gemeinden einen wesentlichen Anteil an der nach wie vor viel zu hohen österreichischen Inflationsrate haben.“ In der Sitzung des Nationalrates vom 20. September wurde daher mit deutlicher Mehrheit eine Gebührenbremse als inflationsdämpfende Maßnahme in der Gesamthöhe von 150 Millionen Euro in Form eines Zweckzuschusses an die Länder beschlossen, um damit einer vollen Inflationsanpassung der Gebühren der Gemeinden entgegenzuwirken.

Mit einer Reduktion der in der geltenden Wasserabgabenordnung festgelegten Gebühren schnürt Langenzersdorf ein Entlastungspaket im Ausmaß von 115.000 Euro pro Jahr. „Voraussetzung ist eine Zuwendung durch das Land NÖ aus dem Titel der Gebührenbremse, wobei jeder Haushalt um durchschnittlich 32 Euro pro Jahr entlastet wird. Gemeinden sollen nicht zur ohnehin schon hohen Geldentwertung beitragen“, freut sich Motz über die Annahme seines Antrags.

Im Sinne des nunmehrig beschlossenen Antrages werden die Wasserbezugsgebühren wieder gesenkt, sobald die Gemeinde eine Mitteilung des Landes über die Weiterleitung der Finanzmittel aus der „Gebührenbremse“ erhält.