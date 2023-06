Langenzersdorf Kärntner Barde singt Elton Johns „Circle of Life“ beim Sommerklang

Cornelia Meixner traf Didie Pranter zu einem Arbeitsgespräch während ihres Urlaubs am Klopeiner See. Foto: privat

D etails wie Einsatz der Tänzer oder die Moderation standen zur Diskussion: Bei einem Treffen in Kärnten arbeitete man am Feinschliff des heurigen „Sommerklang“ in Langenzersdorf.

Zu einem Arbeitstreffen verabredete sich die Intendantin des heurigen „Sommerklangs“, Cornelia Meixner, mit Künstler Didi Pranter anlässlich ihres Urlaubs am Klopeiner See. „Er war so nett und fuhr von seinem Wohnort Klagenfurt gleich zu mir“, freute sie sich. Der Kärntner Barde wird ja auch heuer wieder nach Langenzersdorf importiert, um den „Sommerklang“ aufzumischen, der am 24. Juni auf der gesperrten B3 über die Bühne gehen wird. „Bei Schlechtwetter lassen wir uns aber keinen Strich durch die Rechnung machen, da finden die Shows im Festsaal statt, ebenfalls bei freiem Eintritt, nur das Straßenfest am Nachmittag müsste dann abgesagt werden“, sieht es Meixner locker. Militärmusikchef singt „Circle of Life“ Pranter, seines Zeichens Militärmusikchef Kärntens, beeindruckte erst vor wenigen Tagen vor allem durch seine unglaubliche Gänsehautfeeling-Performance des Elton-John-Klassikers „Circle of Life“ beim Militärmusikfestival im ausverkauften Wörthersee-Stadion für die Aktion„Licht ins Dunkel“, die vom ORF live übertragen wurde. Meixner: „Den Song wird er unter anderem auch beim Sommerklang bringen, so viel sei schon verraten.“ Beim Termin am Klopeiner See ging es dann um Details wie den Einsatz der Tänzer und den Endschliff des Programms sowie um die Moderation, die Meixner, die ja auch die künstlerische Leiterin ist, übernehmen wird.