Daher ist man zwischen Mai und Oktober zu Gast bei 20 verschiedenen Vereins-Veranstaltungen im ganzen Bundesland. Mit im Gepäck sind neben Hindernis- und Segwayparcours auch eine moderne Torschusswand und verschiedene Bewegungs- und Geschicklichkeitsstationen für Alt und Jung. „Wir wollen die Menschen zu mehr sportlicher Betätigung und Bewegung motivieren.

Mit den Familiensporttagen versuchen wir gemeinsam mit den Vereinen, diesem Ziel auf spielerische und freudvolle Art und Weise ein Stück näher zu kommen“, so Sportlandesrätin Petra Bohuslav. Zusätzlich können sich die Besucher wieder auf ein Gewinnspiel mit tollen Preisen freuen.

Als Hauptpreis wartet eine von „fußballreisen.at“ zur Verfügung gestellte Reise für zwei Personen zu einem Fußballspiel des FC Barcelona in fachkundiger Begleitung von Experte Toni Pfeffer. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die „Ice Challenge“. Dabei müssen sich die Vereine als Eisverkäufer beweisen und 15 Liter Eis so schnell wie möglich an die Besucher bringen. Genauer gesagt, die von der Firma Eis Greissler entwickelte Sportland Edition in den Geschmacksrichtungen Marille und Erdbeere!

Jede Menge Sport & Action in Niederrussbach

Dieses Wochenende war das Team des SPORT.LAND.Niederösterreich zu Gast beim Color Fun Run & Color Festival 2018. Perfektes Laufwetter, jede Menge begeisterter Läuferinnen und Läufer, verschiedenste Sport- und Bewegungsstationen für alle Altersgruppen und vor allem der Besuch inklusive Autogramme von Jessica Pilz zeichneten diesen Tag aus. Bei der „Ice Challenge“ konnte ein Betrag von 47 Euro erzielt werden. Der Reinerlös kommt zur Gänze dem niederösterreichischen Sportnachwuchs zu Gute.