Stadt für Covid-Kommunikation ausgezeichnet

190 Einreichungen in sieben Kategorien wurden für den Wettbewerb „KOMM:KOMM (KOMMunale KOMMunikation) in Niederösterreich“ von einer unabhängigen Fachjury aus der Medien- und Kommunikationsbranche gesichtet. Insgesamt wurden 24 Auszeichnungen vergeben. Gerasdorf bei Wien wurde hinter Wiener Neudorf mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Beste Covid-Krisenkommunikation“ ausgezeichnet.

„Gerade in den vergangenen eineinhalb Jahren hat sich wieder gezeigt, wie wichtig ein gelungener Dialog zwischen Gemeinde und Bürgerinnen und Bürgern ist. Der Wettbewerb KOMM:KOMM prämiert eindrucksvolle Beispiele im Bereich der Gemeindekommunikation, die eine wichtige Basis für das vertrauensvolle Miteinander und Vorbild für andere sind“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die hochkarätige Jury aus Medienfachleuten zeigte sich von der Qualität der Einreichungen beeindruckt. Bürgermeister Alexander Vojta freute sich mit seinen Mitarbeitern über die Auszeichnung.