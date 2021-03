Stadt greift Gastronomie unter die Arme .

Auf Vorschlag des Wirtschaftsausschusses beschloss der Gemeinderat der Stadtgemeinde Stockerau in seiner Sitzung am 23. März, dass die von den Gastronomen zu entrichtende Gebühr, die sog. Gebrauchsabgabe, für die Schanigärten in diesem Jahr zur Gänze gefördert wird.