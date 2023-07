Zahl der Vandalenakte in Korneuburg nimmt zu

Derzeit kommt es in der Stadt vermehrt zu Vandalenakten. „Die Zahl der Vandalenakte steigt im Sommer grundsätzlich“, weiß Bürgermeister Christian Gepp. Allein beim Mobilitätsspielplatz wurden elf von Flächen der Banden des Funcouts beschmiert, auch die Wände des Hochwasserschutzes blieben nicht verschont. „Ich verstehe einfach nicht, wieso man Dinge mutwillig zerstören und beschmieren muss“, ärgert er sich. Die Fälle seien in den letzten Monaten „definitiv mehr geworden“, bestätigt er.

Restaurantleiter Alexander vom Beach Club hat zwar Kameras, darf aber nicht aufzeichnen. Foto: Mikysek

Auch in der Werft kam es in den letzten Tagen und Wochen zu Fällen von Vandalismus. So wurden im Sandbereich des Werft Beach Clubs Sonnenliegen und Holztische umgeworfen, viele wurden zerbrochen vorgefunden. In diesem Ausmaß war es das erste Mal, aber auch zuvor fand Restaurant-Leiter Alexander Schneider den Bereich schon mehrmals verwüstet vor - meistens nach der Nacht von Samstag auf Sonntag. „Die vorhandenen Kameras sind für Aufnahmen erlaubt, aber nicht zur Aufzeichnung der Aufnahmen“, beschreibt er das Problem bei der Verfolgung der Täter.

Die Stadt will jedenfalls nicht länger tatenlos zusehen. Der Sicherheitsdienst wird verstärkt kontrollieren und man überlegt sogar eine Ergreiferprämie. Diese Maßnahme war vor ein paar Jahren jedenfalls erfolgreich, die Täter wurde geschnappt. „Wir hoffen noch immer, dass die Verantwortlichen zur Vernunft kommen“, appelliert der Stadtchef.