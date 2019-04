Im historischen Stadtarchiv der Stadtgemeinde Korneuburg bricht ein neues Zeitalter an; Nach den Dokumenten wurden nun auch die Urkunden digitalisiert. Robert Reiter vom Verein Icarus ist schon seit 2009 in sämtlichen Archiven Europas unterwegs. Mit einem mobilen Aufsichts-Scanner ausgerüstet, arbeitete er über eine Woche auch in den Korneuburger Archivräumlichkeiten.

Urkunden-Digitalisierung dank Projekt „Monasterium“

Damit der Erhalt der Archivalien gesichert ist und Korneuburgs wichtigste historische Dokumente weltweit digital abrufbar sind, wurde vor geraumer Zeit ein elektronisches Archivierungsprogramm angekauft. Schon über 2.000 Werke wurden elektronisch archiviert und sind über www.korneuburg.gv.at/Unsere_Stadt/Stadtarchiv unter „Findbuch.net“ abrufbar. Mit dem Projekt „Monasterium“ des Vereins Icarus konnten dieses Jahr nun auch Korneuburgs Urkunden digitalisiert werden.

Das Archiv ist durch seinen umfangreichen Handschriftenbestand für die Geschichte der Stadt, aber auch für die Geschichte des Landes NÖ von großer Bedeutung. Die älteste Urkunde stammt aus dem Jahre 1300. Darüber hinaus besteht der Reichtum des Stadtarchivs aus einer nahezu geschlossenen Dokumentation des Stadtgeschehens und der Stadtverwaltung von der Mitte des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Das Online-Portal Monaste rium.net ermöglicht zeit- und raumunabhängige Forschung. Es sammelt historische Dokumente, die die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung seit dem Mittelalter dokumentieren und bietet freien Zugang zu den Kopien.