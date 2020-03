Seit heute früh weiß Bürgermeister Christian Gepp Bescheid: Er ist Corona positiv getestet worden. "Für mich kam das schon überraschend", erzählt er, denn in seinem Umfeld gäbe es keine Erkrankten. Der Stadtchef glaubte, sich beim Schifahren ("Ich war nicht in Tirol") letzte Woche eine Erkältung eingefangen zu haben. Als dann am Samstag Symptome einer leichten Erkältung auftraten, ließ er sich zur Sicherheit testen, "weil ich ja mit vielen Leuten in Kontakt komme."

Auf den Gemeindebetrieb hat das positive Testergebnis keine Auswirkung, da dort ohnehin schon Notbetrieb läuft. Und da Gepp auf Schiurlaub war, war er auch nicht im Rathaus. Sämtliche Kontaktpersonen - inklusive das Hotel, wo er seinen Urlaub verbracht hat - wurden natürlich informiert.

Gesundheitlich gehe es ihm gut, beruhigt er: "Ich fühle mich gar nicht schlecht, habe auch kein Fieber." Er macht seine positives Testergebnis öffentlich, "da es sich so und so herumspricht." Umso mehr appelliert er an die Vernunft der Menschen: "Sie sollen die Vorgaben der Bundesregierung einhalten!"