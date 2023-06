Stadtentwicklung in Korneuburg: Konzept soll die Richtung vorgeben

Wohin soll sich die Stadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln? Zur Diskussion über diese Frage luden die Stadtverantwortlichen letzte Woche alle interessierten Bürger lang zum „Tag der Stadtentwicklung“ ins Rathaus. Ziel ist die Erstellung eines örtlichen Entwicklungskonzeptes, in dem künftige Entwicklungen einzelner Räume festgelegt sind, wobei Bürgermeister Christian Gepp vorausschickte: „Fertig ist eine Stadtentwicklung nie.“

Die Arbeiten an dem örtlichen Entwicklungskonzept starteten im Vorjahr mit der Grundlagenforschung. Derzeit befindet man sich im Arbeitsprozess, bei dem Themen gesammelt und eingebracht werden. Im Vorfeld der Bürger-veranstaltung gab es Gespräche mit allen Fraktionen und der Gruppe „Bürgerbeteiligung“. Der erste Vorentwurf wird dann sechs Wochen lang öffentlich aufliegen. Das endgültige Konzept muss dann den Gemeinderat passieren und muss vom Land NÖ genehmigt werden. Mit einem Abschluss ist im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen.

Auf einem großen Stadtplan, der am Boden des großen Sitzungssaals ausgebreitet war, konnten die Teilnehmer ihre Wünsche mit Luftballons kundtun und gleich an der richtigen Stelle markieren. Schüler der Mittelschulen, der AHS und der HAK konnten am Vormittag ihre Visionen kundtun. Gemeinderat Klaus Michal (ÖVP), der den Stadtentwicklungsprozess seit drei Jahren begleitet, war durchaus überrascht von der Prioritätensetzung der Jugendlichen. So wurde der Wunsch geäußert, die Regionalbahn zwischen Korneuburg und Ernstbrunn für den Personenverkehr zu reaktvieren. „Das Thema Mobilität ist für die Jugend offenbar sehr wichtig“, resümierte Michal. Gelobt wurde der Mobilitätsspielplatz, „die Schüler wollen noch einen“, erzählt Michal.

Öffentliche Grün- und Freiflächen, Orte der Begegnung und mehr Bäume waren Wünsche, die von vielen Bürgern geäußert wurden. Genau da setzt das strategische Papier an, wie Raumplanerin Esther Böhm vom Büro Dr. Paul erläuerte: Es gehe nicht um einzelne Bäume, sondern darum, ob landwirtschaftliche Flächen in ihrer bisherigen Form erhalte werden sollen, wo Grünräume geschaffen werden und wie dicht Räume verbaut werden sollen. Der letztlich erstelle Leitfaden enthält dann strategische Vorgaben für die Zukunft.

„Stadtentwicklung kann immer nur ein - guter - Kompromiss sein“, machte Stadtentwickler Peter Görgl (Büro Modul 5) klar. Seine erste Bilanz nach dem termin: „Freiraum und Natur werden immer wichtiger. Wenn es um den Hauptplatz ging, kam ganz oft das Thema Bäume.“ Bauamtsleiter Wolfgang Schenk erhofft sich in Zukunft „Zeitersparnis bei Widmungsänderungen“ durch die Vorgaben im örtlichen Entwicklungskonzept. Und er gab Einblicke in seine Arbeit, wo es oft darum gehe, Prioritäten zu setzen. Zwischen HAK und Bahnhof mussten beispielsweise Bäume entfernt werden (die nachgepflanzt werden). „Die Priorität des Radwegs war uns wichtiger“, erklärte Schenk.

Dass es ist keinesweg selbstverständlich ist, dass es in der Planungsphase eine Beteiligung der Bürger gibt, betonte Moderatorin Veronika Wipp. Peter Mischek als Vertreter der Bürgerbeteiligung appellierte, die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu nutzen, damit die Bürgerbeteiligung nicht einschläft: „Machen Sie mit, wir brauchen mehr Menschen aus Korneuburg, die sich aktiv beteiligen. Es ist ein niederschwelliges Angebot, ohne gleich in die Politik gehen zu müssen.“ Er hofft, dass sich vor allem Vertreter der jungen Generationen finden. Gemeinderat Thomas Pfaffl betonte die Wichtigkeit der Bürgermeinungen: „Es darf nicht nur Information sein, sondern auch Mitsprache.“

Rund 200 Personen nahmen am „Tag der Stadtentwicklung“ teil. Ihre Ideen und Wünsche werden nun thematisch geordnet und ins das Konzept eingearbeitet.