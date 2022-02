SPÖ-Kritik am „Bauwahnsinn“ in Korneuburg

403 Wohneinheiten befinden sich in der Stadt gerade im Bau und werden dieses oder nächstes Jahr fertig, rechnet die SPÖ Korneuburg vor. „Allein mit diesen Wohneinheiten kommt man auf 1.000 Menschen. Warum muss man dann neue Flächen dazuwidmen, das ist ausufernd“, attestiert SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann.

Die geplanten zusätzlichen Umwidmungen, die in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden sollen, gehen den Roten zu weit. Unter dem Titel „Stoppt den Bauwahn in unserer Stadt!“ hat die SPÖ auf ihrer Bezirks-Website deshalb eine Petition ins Leben gerufen.

Die SPÖ vermisst leistbaren Wohnraum und sieht den Kleinstadtcharakter von Korneuburg in Gefahr. Die Forderungen der Petition richten sich daher an zukünftige Bauprojekte. Angesichts der aktuellen Umwidmungspläne entpuppe sich die aktuelle Bausperre als „Augenauswischerei“, urteilt SPÖ-Stadtrat Marrtin Peterl, denn: „Das Baustoppgebiet ist nicht der Wirkungsbereich, dort stehen Einfamilienhäuser. Und das wird als große Maßnahme verkauft“, ärgert er sich.

Gezerre um „Kleinstadt“

Dass die SPÖ mit Begriffen wie „Bauwahnsinn“ auffährt, ist für ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp der Versuch, „politisches Kleingeld zu wechseln“. Und er erinnert an die Vergangenheit, als die SPÖ am Ruder war: „Es ist eigenartig, dass die Partei, die die Brückenstraße und den Marathonplatz umgewidmet hat, jetzt diese Dinge kritisiert.“ In der Brückenstraße sind aktuell 211 Wohnungen im Bau.

Gepp ist sich bewusst, dass in der Stadt aktuell „eine gewisse Goldgräberstimmung“ herrscht. „Warum? Weil sich viele in Korneuburg wohlfühlen“, fordert er, die Dinge von einer anderen Seite zu sehen. Die Stadt habe einige Maßnahmen getroffen, um das Wachstum in geregelte Bahnen zu lenken, betont er; ein Gestaltungsbeirat wurde ins Leben gerufen, ein Stadtentwicklungskonzept beschlossen und den Masterplan habe man immer im Blick. Dennoch werde man in gewissen Bereich „nachschärfen“ und dafür auch Experten ins Boot holen, kündigt er an. Denn, dessen ist sich auch der Stadtchef bewusst: „Man muss aufpassen, das ist richtig.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden