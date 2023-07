Stockerau verabschiedete Buchhaltungsdirektor: „Finanzen halten jung“

Walter Zimmermann leitete die Finanzverwaltung der Stadtgemeinde Stockerau und geht nun in den Ruhestand. Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) verlieh ihm die Medaille „Stockerau dankt“.

In seine Verantwortung fällt ein Budget, das um die 50 Millionen Euro umfasst. Fünf Stadtamtsdirektoren und drei Bürgermeister hat er erlebt: „Mit Ihnen sind's vier“, sagte er lächelnd zu Völkl. Die Bürgermeisterin würdigte die Zusammenarbeit mit ihm als Mitarbeiter, Kollegen und Direktor, die sie stets angenehm erlebt habe. Zimmermann habe ein ausgeglichenes Gemüt, sei loyal und integer gewesen.

„Sie waren bei großen Entscheidungen dabei“, denkt sie zum Beispiel an die Gründung der KIG (Kommunale Immobilien Liegenschaftsverwaltung). Zimmermann sei stets zur Stelle gewesen und habe „profundestes Wissen dieser Stadt“ vorweisen können. „Finanzen halten jung, wenn man den Herrn Direktor ansieht“, sagte sie abschließend. „Er hatte immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und wir waren immer sehr gut beraten“, ergänzte Vizebürgermeister Heinz Scheele (SPÖ).

Zimmermann war 46 Jahre für die Stadtgemeinde tätig: Er stieg direkt nach dem Abschluss in der Handelsschule ein - zuerst im Wasserwerk. Er legte die Matura ab, absolvierte die Gemeindedienstprüfung und arbeitete sich bis zum Dienststellenleiter der Finanzverwaltung (ab 1993) und Buchhaltungsdirektor (ab 1996) hinauf.

Als Abteilungsleiter hat er 64 Budget- und Nachtragsvoranschläge und 27 Jahresabschlüsse ausgearbeitet. „Es sind sicher über 100 Gemeinderatssitzungen gewesen, bei denen ich dabei war“, erklärte er. Noch mehr Ausschusssitzungen hat er begleitet. „Ich bin froh, dass wir unseren Nachfolger schon vor circa einem Jahr in den Dienst stellen und einschulen durften“, erklärte er. Matthias Binder wird in seine Fußstapfen treten.

Budgetvoranschlag übergeben, Kulturehrenzeichen verliehen

„Es gibt sicher Fehler, die ich gemacht habe, oder Situationen, wo die Mandatare nicht ganz zufrieden waren. Ich entschuldige mich dafür“, räumte Zimmermann ein. Er dankte für die Zusammenarbeit mit Stadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) - die beiden seien nicht immer einer Meinung gewesen - und Prüfungsausschuss-Vorsitzendem Matthias Kubat (Die Grünen), der dem Finanzleiter bisweilen „viel Arbeit bereitet“, sagte Zimmermann lächelnd. Dem neuen Chef übergab er symbolisch den Budgetvoranschlag 2023: „Führe es im Sinne der Stadt weiter.“

Die Verleihung erfolgte noch, bevor der Beschluss im Gemeinderat gefasst wurde, aber die Mandatare hatten kein Problem damit: Sie stimmten einhellig dafür, auch für die weiteren Auszeichnungen - und drückten ihren Respekt mit Standing Ovations aus.

Das Kulturehrenzeichen in Gold erhalten Christine Ihm, Josef Niederhammer und Geza-Michael Vörösmarty. Ihm führt seit 25 Jahren die Galerie im Alten Rathaus und bereichert die heimische Kulturszene, Niederhammer weiß in seinen Benefizkonzerten Menschen für die Kammermusik zu begeistern. Musikschulleiter Vörösmarty gründete Ensembles und ermöglichte einen „möglichst offenen Zugang zur Musik“, so Völkl.