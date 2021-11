Ärger über Absage von Hochzeiten

Seit März fiebert Lisa Bleha ihrer Hochzeit im nächsten Jahr entgegen. Für 25. Juni 2022 haben sie und ihr Lebensgefährte den Termin am Standesamt Korneuburg reserviert. Mitte Oktober wurde dieser bestätigt; als kurze Zeit später die Absage kam, fiel sie aus allen Wolken. Das Standesamt hatte den Termin aufgrund einer großen Veranstaltung im Rathaus gecancelt.

„Wir wollen auf einem Weingut heiraten und haben bereits Einladungen ausgeschickt, das Catering bestellt und einen Musiker und Fotografen für den Tag engagiert“, erzählt Bleha über die getätigte Vorbereitung. Weil der 25. Juni für das Paar eine besondere Bedeutung hat, wollte es auch eine Verschiebung nicht hinnehmen. „Ich bin wirklich enttäuscht und angefressen“, bekennt sie, „ich war überzeugt, dass der Termin fix ist.“

Es tut uns wirklich, wirklich leid. Wir werden alles tun, um Lösungen zu finden.“

Helene Fuchs-Moser Vizebürgermeisterin

Sauer ist auch Isabella S.. Sie hat ebenfalls wenige Tage nach der Bestätigung ihres Hochzeitstermins am 25. Juni 2022 eine Absage erhalten. „Dabei ist das Datum für uns sehr wichtig“, betont sie im NÖN-Gespräch, „und der Saal ist ja auch nicht gratis.“ Eigentlich wollten sie und ihr Partner schon voriges Jahr heiraten, den Plan vereitelte aber die Corona-Pandemie. „Als ich gehört habe, dass der Termin abgesagt wurde, ist für uns eine Welt zusammengestürzt“, gibt sie ihre Emotionen wieder.

„Es tut uns wirklich unglaublich leid“, will sich Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Betroffen sind vier Paare, die am 24. und 25. Juni 2022 heiraten wollten. An diesen Tagen findet ein Fest statt, bei dem der Bezirk eingebunden ist, „da mussten wir bei der Terminkoordination auch auf anderen Gemeinden Rücksicht nehmen“, erläutert die Vizestadtchefin, wiewohl sie gesteht: „So etwas sollte eigentlich nicht vorkommen.“

Durch Corona hätten sich aber viele Termine verschoben, die nun nachgeholt werden müssen. Für den Unmut der Hochzeitspaare hat Fuchs-Moser vollstes Verständnis, man werde alles tun, um Alternativen zu finden. „Wir geben uns Bestes!“, verspricht sie.

Bleha hat bereits selbst eine andere Lösung gefunden: Geheiratet wird jetzt direkt im Weingut, „ein Standesbeamter aus Hollabrunn kommt zur Location“, kann sie aufatmen. Denn auch die Stockerauer Standesbeamten wären schon ausgebucht gewesen, erzählt sie.

Auch zu Isabella S. und ihrem Lebensgefährten kommt der Standesbeamte direkt in den Gasthof. „Gott sei Dank sind uns durch die Absage noch keine Kosten entstanden“, ist sie zumindest froh.