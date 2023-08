Stockerau: Neue Wege mit der Galerie im Zentrum

Im Jahr 2022 hat die Galerie im Zentrum in der Schießstattgasse in Stockerau mit Ausstellungen in drei Zyklen 25 Künstlern und 20 Musikgruppen eine Plattform geboten. Darüber hinaus gab es auch den Adventmarkt im Innenhof.

Im Advent 2022 herrschte reges Treiben von Künstler, Musikern und Besuchern in der Galerie im Zentrum. Foto: Manfred Mikysek

Dabei wurden 1.000 Euro an Spenden gesammelt, diese kamen dem Verein Moritz - er unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen - und dem „soogut“-Sozialmarkt zugute. Mit einer Gutscheinaktion wurden sozial schwächeren Personen der Besuch des Adventmarktes und die Teilnahme am Kultur- und Musikprogramm der Galerie ermöglicht. So zieht Werner Bolek rückblickend positiv Bilanz.

„Die Galerie besteht weiter, aber nicht in den bisherigen Räumlichkeiten, da die Lage im ersten Stock nicht optimal war“, begründet Bolek seine Entscheidung. Er will im Kulturbereich in Stockerau neue Wege gehen. Für 2024 ist zur Festspielzeit vier Wochen lang eine Open-Air-Ausstellung im Kirchenpark, im Garten vor dem Veggie-Bräu, sein Ziel. Den Adventmarkt wird es auch heuer wieder geben.