Nach letzter Ausschank ist Schluss

Im Mai 1997 wurde der Buschenschank Staribacher in Höbersdorf eröffnet. Jetzt, nach 26 Jahren, schließt die beliebte Lokalität Pforten. Wirt Roman Staribacher erläutert im NÖN-Gespräch die Gründe: „Es ist sehr schwer Personal zu finden und meine Eltern werden auch immer älter und können nicht mehr so viel mithelfen. Niemand ist mehr bereit in der Gastronomie zu arbeiten“, bedauert er und ergänzt: „Ich glaube, dass erst viel schlechtere Zeiten kommen müssen, damit auch solch eine Arbeit endlich wieder geschätzt wird.“

Dennoch blickt die Familie Staribacher hoffnungsvoll in die Zukunft: Es ist geplant, im Februar 2024 in den Räumlichkeiten des Buschenschanks einen Genussladen zu eröffnen. Dort sollen Weine, Säfte und Liköre angeboten werden und auch belegte Platten mit Schmankerln aus der Region sollen potenzielle Käufer anlocken. Der Laden wird zweimal in der Woche geöffnet sein, die Tage werden noch gesondert bekannt gegeben.

Noch ist aber nicht Schluss: Heuer, vom 2. November bis 3. Dezember, besteht noch einmal die Möglichkeit in dem schönen Weinkellern zu sitzen und sich von der Familie Staribacher verwöhnen zu lassen. Das Lokal hat täglich außer Montag ab 16.30 Uhr sowie Sonn- und Feiertag ab 15 Uhr geöffnet.