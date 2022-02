Neuer Obmann: Aktiv fürs kleine Dorf

Bei der Generalversammlung des Verschönerungsvereins Starnwörth wurde der Verein komplett neu aufgestellt. Christoph Pegler wurde einstimmig zum neuen Obmann gewählt, der langjährige Obmann Josef Gned bleibt dem Verein aber als Obmann-Stellvertreter erhalten.

Was man in Starnwörth immer wieder auf die Beine stellt, macht auch Vereinsmitglied Gerti Pegler stolz, vor allem zu Weihnachten: „Ein kleines Dorf mit nur rund 65 Haushalten schafft es jedes Jahr aufs neue, mit Kunstwerken zu überraschen.“ Im Dezember brachten Adventfenster wieder besinnliche Stimmung in den Ort.

24 Häuser, die sich bereit erklärt hatten mitzumachen, waren schnell gefunden. Der Engel, der vom Glockenturm erstrahlte, wurde von Josef Gned selbst geschweißt. Die vier großen Kerzen mit der Aufschrift „Starnwörth hoit zam“, die bereits vor zwei Jahren als Zeichen des Friedens und der Zusammengehörigkeit entworfen und gebaut wurden, erstrahlten auch 2021 wieder. Trotz Pandemie konnten Nikolaus und Krampus die Kinder mit Nikolaussackerln erfreuen, und unter Einhaltung der 2G-Regeln konnte heuer endlich wieder der beliebte Starnwör ther Punschstand stattfinden.

„Eine starke Dorfgemeinschaft braucht aber auch einen Platz, an dem Alt und Jung zusammen kommen können, um gemeinsam zu reden, zu lachen, zu spielen oder zu essen. Einen Platz, an dem Kinder in der Natur spielen und ihre Kreativität frei entfalten können und nicht zuletzt einen Platz für die vielen Veranstaltungen“, betont Gerti Pegler.

Deshalb wird in Starnwörth neben dem Milchkasino eine Begegnungszone geplant. Um auch die Meinungen und Wünsche der Bevölkerung miteinbeziehen zu können, wurde ein Fragebogen an jeden Einwohner ausgeteilt. Die Auswertung ist bereits abgeschlossen, nun geht es um die Planung der Umsetzung, erzählt Pegler.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden