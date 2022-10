Zwangspause für Großrußbacher Schauspieler

Den heurigen Start verschoben hat die Theatergruppe der Katholischen Jugend wegen einer Grippe- und Corona-Welle.

Ursprünglich war die Premiere des Theaterstücks „Arsen mit Spitzenhäubchen“ für Samstag, 15. Oktober, vorgesehen. Weil aber schon am Wochenanfang sowohl Schauspieler als auch Theaterbesucher reihenweise krankheitsbedingt absagen mussten, entschloss sich die Gruppe, den Auftakt schweren Herzens abzusagen.

„Endlich, nach zwei Jahren Zwangspause, hatten wir viele Stunden mit Proben und Vorbereitung für unser Theaterstück aufgewendet, und jetzt eine weitere Zwangspause ... aber das holen wir nach“, verspricht Emily Trebla.

Es wurde umgeplant: Die Aufführungen an den kommenden beiden Freitagen und Samstagen bleiben unverändert, am Samstag, 29. Oktober, wird um 14.30 Uhr die ausgefallene Nachmittagsaufführung nachgeholt. Vorigen Samstag wurde ein Probeabend eingeschoben, um die Mitwirkenden bei Laune zu halten, alle waren mit FFP2-Masken ausgerüstet: „Wir wollen ja an den nächsten Wochenenden unser Stück ‚Arsen und Spitzenhäubchen‘ aufführen und nichts riskieren“, so die Begründung für den maskierten Probenauftritt.

