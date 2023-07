Stationsleiterin Landesklinikum Stockerau: Erna Augustin geht in den Ruhestand

Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger anlässlich der Verabschiedung von Erna Augustin gemeinsam mit den Stationsleiterinnen Beatrix Perschon und Monika Zimmermann (v.l.). Foto: LK Stockerau

E ine langjährige und erfahrene Stationsleiterin geht in den wohlverdienten Ruhestand: Erna Augustin war seit 1982 als Krankenpflegerin zuerst in Korneuburg tätig, zuletzt leitete sie eine Station der zweiten Medizinischen Abteilung am Landesklinikum Stockerau.

Mit 1. Juli hat Erna Augustin, langjährige Leiterin der Station D der zweiten Medizinischen Abteilung am Landesklinikum Stockerau ihre aktive Laufbahn beendet. Die Stationsleiterin hat ihren Dienst als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im September 1982 im damaligen a. ö. Krankenhaus Korneuburg angetreten. Von 2007 bis zu ihrer Pensionierung war sie am Stockerauer Klinikum dann auf mehreren Stationen als Stationsleiterin tätig. Augustin hat im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit zahlreiche Aus- und Weiterbildungen absolviert, unter anderem die Ausbildung Basales und mittleres Management, Risk-Management sowie das Leadership-Programm der Landesgesundheitsagentur. Augustin wurde vor Kurzem im Rahmen einer Stationsleitungsbesprechung von ihren Kollegen verabschiedet. Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger fasst zusammen, dass mit Augustins Pensionierung „einer unserer langjährigsten und erfahrensten“ Stationsleiter den wohlverdienten Ruhestand antreten wird. „Im Namen der gesamten Klinikleitung danke ich herzlichst für die jahrzehntelange Arbeit für unser Haus.“