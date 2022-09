Sammler aus Leidenschaft: Bei einem Bike blieb es nicht

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Eigentlich ist die Ortschaft in der Marktgemeinde Großmugl nur für ihr Schloss bekannt, aber in diesem Dorf verstecken sich noch viel mehr Schätze.

Gleich drei Museen haben Christine und Rupert Pisecker in ihrem schmucken Einfami lienhaus, in der anschließenden Scheune und in einem alten Bauernhof, den sie liebevoll renoviert haben, aufgebaut.

Angefangen hat alles mit der Motorradleidenschaft von Rupert. 1986 kaufte er sich eine neue Enduro, und gleichzeitig begann er mit dem Sammeln von alten Motorrädern. Seit dem Jahr 2000 gibt es das Bike-Museum, das das Herz eines jeden Motorradfans höherschlagen lässt. Neben alten Beiwagenmaschinen und vielen weiteren seltenen Exemplaren ist eine besondere Rarität zu sehen: ein Motorrad aus dem Jahr 1928.

Ich glaube, ich habe eine der größten Uhrensammlungen Österreichs.“

Rupert Pisecker

Es folgte ein Generations-Schätze-Museum, in dem Gebrauchsgegenstände, landwirtschaftliche Geräte, Kutschen und mehr auf interessierte Besucher warten. Rupert Pisecker zu seiner Motivation, diese Dinge der Gemeinschaft zur Ansicht zur Verfügung zu stellen: „Bei unserer Sammlung handelt es sich um Kulturgüter, die der Nachwelt erhalten bleiben sollen. Es wären sonst verlorene Schätze, denn: Einmal weg ist für immer weg.“

Vor etwa sechs Jahren entdeckte Rupert seine Liebe zu alten Uhren, mittlerweile kann er sich an einem Bestand von 1.029 Stück erfreuen. Neben Weckern, Sanduhren, Kuckucksuhren, Taschenuhren, Rahmenuhren und einigem mehr hat er auch eine sakrale goldene Uhr von einem Hausaltar aus der Zeit um 1700. Wo rauf Pisecker besonders stolz ist: „Ich glaube, ich habe eine der größten Uhrensammlungen Österreichs. Selbst im Kunsthistorischen Museum Wien gibt es nur 600 Uhren, wovon nur 200 ausgestellt sind.“

Auf die Frage, was mit den Objekten geschehen soll, wenn es ihn nicht mehr gibt, erklärt Pisecker: „Leider interessieren sich unsere drei Kinder nicht besonders für die Sammlungen, also habe ich schon vor einigen Jahren eine Stiftung gegründet, die meine Schätze verwalten soll.“ Und was sagt Christine Pisecker zur Sammelleidenschaft ihres Gatten? „Ich stehe voll hinter ihm und habe auch sehr viele Freude an diesen Dingen. Nur gemeinsam können wir diese große He rausforderung meistern.“

Das Generations-Schätze-Museum (Dorfstraße 5) hat samstags von 8 bis 10 Uhr geöffnet, Bike-Oldtimer- und Uhren-Museum können nach Voranmeldung (Telefon: 0664/5920462) besichtigt werden. Die Piseckers betreiben auch einen Ersatzteilehandel für VW Käfer, VW Bulli und Oldtimer.

