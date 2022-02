Stonehenge im Weinviertel entdeckt

Kreisgrabenanlagen wie das berühmte Stonehenge in England finden sich an vielen Orten Europas. Eine solche wurde auch in Steinabrunn entdeckt. Die Anlage von Steinabrunn bestand aus zwei Gräben und vier Toren und hatte einen Gesamtdurchmesser von 88 Metern.

Zu welchem Zweck diese Gräben errichtet wurden, ist nicht genau bekannt. Vermutet wird, dass sie als Sternwarte, Opferstätte oder sakraler Bau dienten. Längst haben Witterung und jahrtausendelanger Ackerbau die meisten Spuren in der Landschaft verwischt und sie können nur mehr virtuell betreten werden.

Dazu werden die von den Luftbildarchäologen aus der Luft entdeckten Fundstellen am Boden unter Einsatz modernster Magnetfeldmessgeräte genau erfasst.

Gemessen werden kleinste Abweichungen im Erdmagnetfeld, die sich durch einen höheren Gehalt an Eisenverbindungen in den Füllschichten ausbilden. Die magnetischen Messdaten werden in digitale Bilder umgewandelt, die die Monumente nach Jahrtausenden bis in die kleinsten Details wieder sichtbar machen.

