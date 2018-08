Heuer feierte das Pferdetherapiezentrum Steinbacherhof sein 20. Jubiläum unter dem Motto „Raum für Bewegung und Begegnung“ mit einem Sommerfest. Geboten wurden eine Tanzperformance der „Zero Bananas“, Impro-Theater der Gruppe um Michael Göls aus Großrußbach, Zumba-Dance mit Florian Kek, eine Hundeshow von Heide Singer und ein Auftritt von Christl Lichtenwörther mit ihrem Minipony Patriot.

Doris Waldhäusl gründete den Hof mit 26 Jahren und ist seitdem hauptberuflich mit Kindern und Tieren beschäftigt. Begonnen hat sie mit einem einzigen Pferd, einer Stute namens Cindy, die heuer 35 Jahre alt geworden ist. Mittlerweile leben am Hof elf Pferde und Ponys, welche speziell für ihren Einsatz im therapeutischen Bereich ausgebildet wurden und regelmäßig trainiert werden.

Die Tiere lernen zuallererst, die Körpersprache der Menschen zu lesen und zu spiegeln, um so als Dolmetscher für die Emotionen und inneren Zustände des jeweiligen Kindes zu agieren. Dazu kommt eine normale Reitausbildung sowie die Gewöhnung an die unterschiedlichsten Bewegungsbilder, Rollstühle und Materialien.

Ob Behinderungen, Traumatisierungen oder schwierige Familiensituationen – alle brauchen eine Schulter zum Anlehnen, wollen getragen werden, sie suchen Zuwendung oder ein Stück Freiheit“Doris Waldhäusl

Die Ausbildnerin selbst ist im Hauptberuf Sozialpädagogin mit Zusatzausbildungen im heilpädagogischen Voltigieren und vielen anderen psychomotorischen Feldern, wie etwa der Motopädagogik. „Jedes Kind wird genommen, wie es ist. Es wird dort abgeholt und bekommt Impulse für den nächsten möglichen Schritt. Ob Behinderungen, Traumatisierungen oder schwierige Familiensituationen – alle brauchen eine Schulter zum Anlehnen, wollen getragen werden, sie suchen Zuwendung oder ein Stück Freiheit“, weiß Doris Waldhäusl.

Die Pferde nehmen zum einen wahr, was die Kinder brauchen, reagieren darauf dann sehr authentisch und bieten Ruhe, Zeit und Wärme an. Oft sind sie die ersten, denen wichtige und schöne, aber auch schwierige Dinge erzählt werden. Hierbei können sich die Kinder öffnen, entspannen und mit der Zeit loslassen, was sie belastet. Die Pferde lehren einen, fest auf den Beinen zu stehen, zu kommunizieren und Körper und Seele in Einklang zu bringen.

Am Hof werden Einzeltherapien, Kleingruppen, Wochen-end- und Wochenaufenthalte geboten, manchmal wechselt die Therapie zu Freizeitbeschäftigung oder Urlaub. Am Steinbacherhof kennt jeder mit der Zeit alle anderen, die Atmosphäre ist familiär. Alle Mitarbeiter am Hof sind ausgebildet, Voltigieren, Psychologie, Sozialpädagogik oder Physiotherapie sind weitere Felder des Teams.

Was sich das Team des Steinbacherhofs zum runden Geburtstag für die Zukunft wünscht? Immer wieder Menschen, die ihnen im richtigen Moment unter die Arme greifen, Gesundheit und Energie für Mensch und Tier und eine Therapiehalle, für die noch Unterstützer gesucht werden.