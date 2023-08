Großmugl: Das beste Fenster zu den Sternen

Was für Großeltern noch selbstverständlich war, ist durch die massive Lichtverschmutzung gerade für Stadtbewohner heute kaum noch möglich - der ungehinderte Blick in den Sternenhimmel. Aber es gibt noch eine Ortschaft im Weinviertel - nämlich Großmugl - die durch eine landschaftliche Besonderheit ausgezeichnete Bedingungen zur Beobachtung des Nachthimmels bietet. Während in der Großstadt Wien in klaren Nächten nur etwa 40 bis 50 Himmelskörper gesehen werden können, sind es in Großmugl an die 5.000 Objekte, die mit freiem Auge betrachtet werden können.

Diese Besonderheit wurde anhand von Satelitenbildern von der Ehefrau des Profi-Astronomen Günter Wuchterl entdeckt - und Wuchterl setzte sich mit der Gemeinde Großmugl in Verbindung. Im Jahr 2014 wurde, gemeinsam mit dem Verein „project nightflight“, ein astronomischer Themenweg errichtet. Der Weg beginnt in der Ortsmitte beim ehemaligen Gasthaus Schillinger und führt auf einer Strecke von 1,5 Kilometern zur Sternenrast beim Leeberg.

2014 wurde dann ein Proponentenkomitee ins Leben gerufen, welches sich um die Belange des Projektes „Großmugl an der Milchstraße“ kümmerte. Dieses Komitee besteht aus drei Personen: Alt-Bürgermeister Karl Lehner, Gastronom Karl Schillinger und Günter Wuchterl von der Kuffner Sternwarte. Um auch zukünftigen Generationen dieses Naturerlebnis zu ermöglichen, hatte das Komitee um die Erlangung des Unesco-Weltkulturerbe-Status für die Sternenlichtoase Großmugl angesucht. Um diesen Status zu erlangen, ist ein genau geregelter längerer Prozess notwendig, der – auch bedingt durch die Corona-Pandemie – bis heute noch keinen Abschluss gefunden hat.

Die NÖN fragte bei Astronom Günter Wuchterl nach, wie der neueste Stand der Dinge aussieht: „Es ist noch immer unser Ziel, dass der Himmel über Großmugl den Status Unesco-Weltkulturerbe erlangt, wir müssen eben hartnäckig sein. Bedingt durch die Pandemie und auch durch den Bürgermeisterwechsel in Großmugl verzögert sich leider alles. Wir wollen Bürgermeister Christoph Mitterhauser auch ins Boot holen, aber da er erst kurz im Amt ist und sich einarbeiten musste, werden wir erst in naher Zukunft Gespräche mit ihm führen und seine Meinung dazu einholen und um seine Unterstützung bitten“, führt er aus.

Sommernächte der Perseiden: „Unvergesslich“

Seinem Tatendrang tut dies keinen Abbruch: „Ich bin noch immer mit voller Begeisterung dabei und danke der Gemeinde dafür, was sie bis jetzt getan hat. Besonders der Tausch der Beleuchtung trägt erheblich dazu bei, dass der Ort nun so gute Bedingungen wie noch nie bietet“. Dass das Interesse an der Astronomie sehr groß ist, bewiesen etwa 300 Personen, die im August zu den „Sommernächten der Perseiden“ nach Großmugl gekommen waren, um die Sternschnuppen am Himmel über Großmugl zu betrachten.

Wuchterl ließ sich ebenso dieses Spektakel nicht entgehen und teilte mit allen Hobbyastronomen die gleiche Meinung: „Es war wieder ein unvergessliches Erlebnis. Schön, dass wir an diesem Ort noch so wenig Lichtverschmutzung haben und es uns daher ermöglicht wird, einen ungetrübten Blick in die Weiten des Universums zu haben“.