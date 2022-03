300 Jahre alte Platane im Hofgarten: Ein Baum, der spricht

Foto: Privatsammlung Raffael Segovia

Der Wiener Raffael Segovia interessiert sich leidenschaftlich für Bäume. Um sie zu kategorisieren und auf der Website www.monumentaltrees.com hinzuzufügen, nimmt er gerne längere Autofahrten auf sich. Nicht lange musste er aber fahren, um ein absolutes Highlight zu entdecken: In Stetteldorf steht die laut ihm dickste Platane Österreichs.

„Der Baum war schon online verzeichnet, aber ohne Angabe der Maße. Deshalb bin ich hingefahren, hab ihn abgemessen und war begeistert“, erzählt Segovia im NÖN-Gespräch. Über zehn Meter beträgt der Umfang, beim Kronendurchmesser kam er auf 45,5 Meter. In Europa gibt es nur vier solcher Bäume, die größer sind, informiert er, zwei befinden sich in Polen, einer in Deutschland.

„Die Maße kannte ich nicht, aber ich weiß, dass der Baum 300 Jahre alt ist.

Die Platane steht im Stetteldorfer Hofgarten und ist deshalb im Besitz von Schlossherr Georg Stradiot. Er weiß um den „Schatz“, den er besitzt: „Die Maße kannte ich nicht, aber ich weiß, dass der Baum 300 Jahre alt ist.“ Unter dem Baum zu stehen, sei „wunderbar“, lässt Stra diot begeistert wissen: „Denn es wirkt so, als ob der Baum zu dir spricht, wenn der Wind durch die Äste streicht.“ Er würde noch über zahlreiche andere Highlights in seinem Garten verfügen, berichtet Stradiot stolz, er kennt aber auch den damit verbundenen Arbeitsaufwand: „Die Bäume werden ja gehegt und gepflegt und der Baumdoktor kommt regelmäßig vorbei. Also billig ist das alles nicht, damit es so ausschaut, wie es ausschaut.“

Segovia wird sich indes auf den Weg zu anderen außergewöhnlichen Bäumen machen. Dabei weiß er genau, dass das nur durch seine verständnisvolle Freundin möglich ist: „Sie unterstützt mich auf meinen Touren tatkräftig.“

