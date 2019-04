Eine Ära geht in Stetteldorf zu Ende: Der Nahversorger Höfferl schloss mit Ende März für immer seine Pforten.

Das Kaufhaus kann auf eine lange Familiengeschichte zurückblicken. Bereits seit 1954 kennt man die Gemischtwarenhandlung im Haus Nummer 18, die damals von Heinrich Höfferl geführt wurde. 1956 erwarb er das Grundstück Nummer 81 und errichtete dort ein neues Geschäftslokal samt Wohnhaus, drei Jahre später wurde das neue Geschäftslokal als Bediengeschäft eröffnet. Die Erweiterung der Verkaufsfläche auf 90 Qua dratmeter sowie eine Umstellung auf Teil-Selbstbedienung folgten 1979.

Werner Höfferl übernahm das Geschäft 1982 und stellte auf Selbstbedienung um. 1994 erweiterte er die Verkaufsfläche auf 130 Quadratmeter, die es bis zuletzt hatte. Die Postservicestelle kam 2002 dazu, 2008 wurde sie in einen Post-Partner umgewandelt.

2014 folgte der Verkauf an Christine Höfferl und Werner Höfferl nahm einen Job an, um das Geschäft finanziell zu unterstützen. Diese Maßnahme war nötig, um den Nahversorger in Stetteldorf zu erhalten.

„Meine treuen Stammkunden sind zwar traurig, verstehen mich aber"

In den letzten Jahren wurde trotz immer geringer werdender Kundenfrequenz und somit immer unrentablerer Bedingungen der Betrieb unter Investition von viel Eigenkapital aufrechterhalten. Aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen kann nun aber der Geschäftsbetrieb nicht mehr weitergeführt werden. „Meine treuen Stammkunden sind zwar traurig, verstehen mich aber“, so Christine Höfferl.

In Stetteldorf wird man sich nun umstellen müssen, die Grundversorgung wird aber weiterhin abgedeckt sein. Im ehemaligen Kaufhaus Höfferl bleibt von 1. bis 30. April die Poststelle geöffnet.

Ab 2. Mai befindet sie sich dann im Gemeindeamt. Bei der Bäckerei Petermann gibt es ein großes Sortiment an Grundnahrungsmitteln wie etwa Mehl, Zucker, Teigwaren, Milchprodukte, Kaffee und Tee sowie natürlich Brot und Gebäck. Neu wird es nun noch abgepackte Wurst sowie einen Bestellservice für Fleisch der Firma Pfennigbauer geben. „Bei uns im Geschäft in Stetteldorf kann bis 12 Uhr vormittags Fleisch bestellt werden und es ist dann am nächsten Tag ab 7 Uhr abholbereit“ so Gertude Petermann.

Auch das SPA-Mobil hat sich an die neue Situation angepasst und bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, die Geschäfte in Absdorf anzufahren.