Feuerwehr sucht Name für Statue

16 Mal mussten die Florianis im vergangenen Jahr ausrücken, dreimal zu Bränden, der Rest waren technische Einsätze – das geht aus der Statistik für das abgelaufene Jahr hervor. Ein kurioser Einsatz war die Unterstützung der Feuerwehr Niederrußbach: Bei einer Hühnerfarm stand der Hühnerkot kurz vor der Selbstentzündung.

„Geraucht und gedampft hat es schon. Die Herausforderung war, eine mehrere hundert Meter lange Löschleitung zu legen“, erinnert sich der Pressebeauftragte Harald Edelmann.

Wenn man alle Einwohner aus Inkersdorf, Stetteldorf und Starnwörth zusammenrechnet, sind mehr als zehn Prozent davon Mitglied in der Feuerwehr Stetteldorf. „Auf diese Zahl können wir stolz sein“, kommentiert Kommandant Albert Kainzbauer die Mitgliederzahlen. Gemeinsam wurden übrigens rund 8.000 Einsatzstunden geleistet. Zusätzlich wurde eifrig geübt, sogar in der Fernwärme in Starnwörth wurde ein Brad simuliert.

Ein Problem haben die Silberhelme allerdings: Sie suchen einen Namen für die Figur, die vor dem Feuerwehrhaus steht. Der frühere Kommandant Harald Resch hat sie aus alten Feuerlöschern gebaut.

