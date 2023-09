Gartenpädagogik soll in der Schule die Verbindung zur Natur herstellen

Ihre Ausbildung zur Gartenpädagogin hat Andrea Weinberger abgeschlossen. Organisiert wird der Hochschullehrgang Gartenpädagogik in Kooperation zwischen der NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“ und der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.

Mit dieser Zusatzausbildung will Weinberger „einen Zugang zu den Kindern und die Verbindung zur Natur herstellen“. Die Eggendorferin, die in der Polytechnischen Schule Tulln unterrichtet, will den Schulgarten als vielseitigen Lern- und Erlebnisraum nutzen. Sämtliche Arbeiten und Änderungen will sie im Team mit den Kollegen erledigen, da bei den vielseitigen Themen von Gemüseanzucht bis Nützlingsförderung, die sich ergeben, auch die verschiedensten Schulfächer wie Biologie und Sachunterricht, Kreativfächer oder der fächerübergreifende Unterricht eingebunden sind.

Gartenpädagogik ist auch berufsvorbereitend Andrea Weinberger

„Gerade im Polytechnikum ist der Vorteil, dass viel mit Holz gemacht wird und dass man von Gärtnerei und Blumenbinderei viel erfährt – somit ist Gartenpädagogik auch berufsvorbereitend“, erklärt Weinberger. Auch ihre Abschlussarbeit, in der sie „Grüne Wände und vertikaler Garten“ thematisierte, sei für den Unterricht geeignet. Vertikale Gärten könnten praktisch in jeder Schule gemacht werden. Zudem lernen die Kinder, mit einfachsten Materialien zu arbeiten. „Sogar in einem alten Schöpflöffel kann etwas gepflanzt werden, da gibt es tolle Konzepte“, sagt Weinberger.

Einen Vorteil der Gartenpädagogik sieht die Lehrerin auch darin, dass sie sich praktisch für alle Schulstufen eignet. „Bei kleineren Kindern kann man auch noch die Eltern mit ins Boot holen, da wird gemeinsam eifrig gearbeitet“, erzählt sie.

Weinberger liebt auch privat das Garteln, allerdings pflanzt sie noch nicht vertikal. „Ich habe noch genug Platz“, freut sie sich.