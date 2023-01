Kindergarten: Zubau wird nun geplant

Ab Herbst 2024 soll es Kindergartenplätze für alle ab zwei Jahren geben. Für viele Gemeinden bedeutet das, dass zusätzliche Gruppen geschaffen werden, die entsprechend Platz brauchen, da die Größe der Gruppen gesenkt wird. In Stetteldorf wird man eine zusätzliche Gruppe benötigen, erste Planungen für einen Zubau sind bereits angelaufen, sagt ÖVP-Bürgermeister Josef Germ. Dabei muss man sich genau an die Vorgaben des Landes halten.

Zunächst hat man in der Gemeinde die ungefähren Vorstellungen abgesteckt und um einen Termin mit den Zuständigen im Land angesucht. Erst danach können Details geplant werden, die dann an einen Baumeister übergeben werden, führt Germ aus. Anders als bei anderen Gemeinden gibt es in Stetteldorf kein Platzproblem, das Gelände ist groß genug, um die Vorgaben hinsichtlich Raumgröße und Garten erfüllen zu können.

Bei der eigentlichen Planung „muss man auch einen Blick in die Zukunft haben und für die nächste Generation mitplanen“, sagt Germ. Denn es sei zu erwarten, dass die Gemeinde langsam, aber stetig wächst. Die neue Gruppe soll Platz für bis zu 15 Zweijährige bieten. Dazu ist aber auch mehr Personal nötig. Eine diplomierte Pädagogin stellt das Land, eine Helferin muss die Gemeinde finden und anstellen. Das könnte laut Germ aber schwierig werden, weil praktisch in allen Gemeinden mehr Personal benötigt wird.

Und noch ein Problem könnte bei dem geschätzt 600.000 Euro teuren Projekt auftauchen: „Es gibt nicht so viele Firmen, die die kleinen Möbel für Kindergärten herstellen“, sagt Germ. Er hofft, dass es keinen Engpass geben wird.

