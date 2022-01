Neues Angebot für alle: Die Gemeinde wird sportlich

In den Gemeinden Stetteldorf und Königsbrunn (Bezirk Tulln) gibt es seit dem Vorjahr ein neues Bewegungsangebot für Menschen aller Altersstufen. Die Idee dazu hatten Alexander Harbich und Jennifer Goldnagl, die „Wagramove – der Bewegungsverein am Wagram“ ins Leben riefen.

In Stetteldorf werden am Dienstag Yoga, am Mittwoch der Lauftreff sowie am Donnerstag „Bewegung macht schlau!“ für Kinder und „Gesunde Mitte mit Rückenfit“ angeboten. In Königsbrunn finden zudem unter anderem „Bauch, Beine, Po“ oder „Mini Kids“ statt. Das Programm ist online auf www.wagramove.at zu finden.

„Insbesondere bei Kindern legen wir besonderen Wert auf die Stärkung des Gleichgewichtssinns, die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und eine umfassende, vielseitige, polysportive Grundausbildung. Auch die Freude an der Bewegung soll gefördert werden und die Kinder sollen zu lebenslangem Sporttreiben animiert werden“, erklärt Harbich das Konzept.

Bei Aktionstagen und Vereinsveranstaltungen soll das Gemeinschaftsgefühl gefördert werden, und Vorträge zu den Themen Ernährung und Bewegung sollen das sportliche Paket vervollständigen.

