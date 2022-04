Pkw-Lenker prallte gegen Baum: 46-Jähriger verstorben

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Ein tödliches Ende nahm ein Unfall Freitagmittag für einen 46-Jährigen aus dem Bezirk Tulln. Der Mann war mit seinem Pkw von Absdorf kommend in Richtung Stetteldorf unterwegs. Laut Landespolizeidirektion NÖ kam er im Gemeindegebiet von Stetteldorf in einer Linkskurve auf das Straßenbankett auf der rechten Fahrbahnseite, geriet auf eine Böschung und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum.

Eine unbeteiligte nachfolgende Verkehrsteilnehmerin verständigte die Polizei und die Feuerwehr, da der Pkw bereits zu brennen begonnen hatte. Ein weiterer unbeteiligter Verkehrsteilnehmer konnte den 46-Jährigen zwar aus dem Fahrzeug befreien, bevor es in Vollbrand stand, für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät, er verstarb trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Stetteldorf auch die Feuerwehren Niederrußbach und Eggendorf am Wagram. Die Freiwillige Feuerwehr Stetteldorf, die als erste am Unfallort eintraf, lobt trotz des tragischen Ausgangs die perfekt funktionierende Rettungskette in dem Fall: "Das engagierte Zusammenspiel sämtlicher Unfallzeugen und Einsatzkräfte funktionierte reibungslos, leider kam die Hilfe für den Fahrzeuglenker aufgrund seiner Verletzungen zu spät kam", bedauert die Feuerwehr.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.