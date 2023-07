Stetteldorf Vom Land kam vorläufiges Aus für den Windpark am Wagram

Blick von der Wagramkante in Eggendorf: Die Fotomontage der Bürgerinitiative "Windkraft Wagram - Nein Danke!" zeigt, wie der Windpark im Gebiet zwischen Eggendorf und Neuaigen aussehen würde. Foto: Rene Zuleger

D ie Gemeinden Absdorf, Großweikersdorf, Stetteldorf und Tulln hatten einen Anlauf unternommen, das Thema „Windkraft“ gemeinsam selbst in die Hand zu nehmen. Jetzt stellt das Land Niederösterreich klar, dass hier in den nächsten Jahren keine Zonierung vorgesehen ist. Die Bürgerinitiative „Windkraft Wagram - Nein Danke!“ hält am Sonntag, 23. Juli, dennoch eine Info-Veranstaltung ab.

Das Windpark-Projekt am Wagram kommt vorläufig über die „ganz frühe Planungsphase“ (Zitat EVN) nicht hinaus. Noch bevor Informationsveranstaltungen oder gar eine Bürgerbefragung abgehalten werden können, stellt das Land Niederösterreich klar, dass der Wagram in Sachen Windkraft aufgrund mehrerer Faktoren keine Priorität habe. „Das reicht von Unklarheiten in Zusammenhang mit der Flughafenzone Langenlebarn bis hin zum Nicht-Vorliegen eines Vogelschutzgutachtens“, erklärt dazu Bürgermeister Alois Zetsch (Großweikersdorf). Für die 250 Windräder, die in den nächsten Jahren landesweit errichtet werden sollen, gebe es aber sehr viele Interessenten. Daher werden Projekte ohne Hindernisse vorgezogen. Gemeinden wollten beim Thema Windkraft mitreden können In der Vergangenheit habe viel darauf hingedeutet, dass auch im Gemeindegebiet von Stetteldorf Windkraftanlagen erlaubt werden könnten, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. „Aufgrund der Novelle des UVP-Gesetzes wäre es durchaus möglich, dass uns verschiedenste Windkraftbetreiber Windräder vor die Nase setzen, ohne dass die Gemeinde und die Bevölkerung ein Mitspracherecht haben bzw. davon profitieren“, heißt es weiter. Wie im Namen von Bürgermeister Josef Germ in der Erklärung weiter aufgeführt wird sei es nötig gewesen, diverse Schritte zu setzen, „um die Rechte der Gemeinde und der Bevölkerung zu wahren und einen Wildwuchs an Windrädern in unserem Gemeindegebiet zu verhindern.“ Nun habe das Land zumindest zugesagt, dass keine anderen Windkraftbetreiber eine Chance zur Realisierung eines Windparks erhalten. Für Germ wäre der Windpark finanziell gesehen natürlich ein Vorteil für die Gemeinde und für die Bürger gewesen. Spannender werde aber die Frage, welche Alternativen es bei der Stromerzeugung in der Region gibt, wenn der Bedarf steigt. Bürgerinitiative übt Kritik am politischen Stil Ganz anders stellt sich Lage aus Sicht der Bürgerinitiative dar. „Man hat der Betreiberfirma Im Wind und der EVN Raum gegeben, ihr Projekt zu präsentieren. Die sind auch fleißig zu den Landwirten gepilgert und haben Vorverträge zur Unterzeichnung unterbreitet“, sagt Angelika Starkl. Zusätzlich zum Vertragsabschluss über 30 Jahre habe es auch noch Anreizgeld gegeben. Dass sich die Bürgermeister jetzt als Wohltäter hinstellen wollen, die Schaden für die Bevölkerung abgewendet haben, sei bezeichnend für den politischen Stil, der derzeit im Lande herrscht. Die Initiative sieht einen „unglaublichem Wissensmangel über die bedrohlichen und zerstörerischen Aspekte der Windindustrie“. Daher wird auch die für Sonntag, 23. Juli, um 17 Uhr im Pleyelzentrum in Ruppersthal angesetzte Infoveranstaltung zum Thema trotz Projekt-Stopps plangemäß abgehalten.