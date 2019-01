Nach langen Diskussionen im Gemeinderat könnte heuer endlich der Spatenstich für „Betreubares Wohnen“ erfolgen. Letzter großer Brocken war laut SP-Bürgermeister Thomas Seifert eine nötige Änderung der Flächenwidmung am geplanten Bauplatz in der Fischergasse. Dies allein habe samt Genehmigung durch das Land fast ein Jahr in Anspruch genommen.

„Dann ging es in der eigenen Arbeitsgruppe zügig voran“, so Seifert. Der daraus resultierende Baurechtsbeschluss sei nahezu fertig und soll im Februar im Gemeinderat beschlossen werden. Darauf werde ein Architektenwettbewerb folgen. Wenn man sich mit einer Genossenschaft auf ein Projekt geeinigt habe, sei der Baubeginn noch heuer im Herbst möglich.

Allerdings wird es den Bau voraussichtlich nicht in der ursprünglich angedachten Form und Größe geben. Laut VP-Obmann Richard Lampl werden im endgültigen Projekt weder das angedachte kleine Kaffeehaus noch eine Arztpraxis zu finden sein. Anders als zunächst überlegt, will man auf „Betreubares Wohnen“ setzen. Dabei können die Bewohner selbst entscheiden, wie viel Hilfe sie in Anspruch nehmen wollen.