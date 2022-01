Eine Leichtverletzte bei Zimmerbrand

Zu einem Wohnhausbrand in Stetten wurden am Donnerstag in den Mittagsstunden die Feuerwehren aus Stetten, Seebarn, Harmannsdorf und Enzersfeld alarmiert.

Rasch stellte sich heraus, dass es sich zum Glück „nur“ um einen einem Zimmerbrand handelte. Entsprechend rasch konnten die 32 ausgerückten Florianis die Flammen löschen und Hannes Holzer, FF-Kommandant von Stetten, gab „Brand aus".

Bei einer Person bestand der Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung, weitere Verletzte gab es nicht. Die Brandermittlung führte die Polizei mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Stetten durch.

