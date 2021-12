Fossilienwelt hat sich positiv entwickelt

Nach dem Corona-bedingten Tief im vergangenen Jahr war die Fossilienwelt trotz der Einschränkungen heuer sehr gut besucht, zieht Sandra Hörker nach ihrem ersten Jahr als Geschäftsführerin Bilanz. Besonders in den Ferien „ist es sehr gut gegangen“, und mit Schulbeginn sind auch die Schulklassen zurückgekehrt.

Die wieder stärkere Besuchernachfrage kam aber nicht von ungefähr: „Neben einigen Renovierungsarbeiten konnten wir vor allem auf Events und Workshops zusätzlich zu den Fossilien setzen“, erklärt Hörker. Auch die beliebte Sandbank wurde wieder geöffnet. Schwachpunkt bleibt aber das Catering: Getränke gibt es vom Automaten, das Angebot von Aufstrichbroten hat sich nicht bewährt.

Die Welt der Kelten zu Halloween

Bevor die Fossilienwelt für heuer die Pforten schließt, wird am 31. Oktober noch ganztags Halloween gefeiert. Dabei können Kinder die Welt der Kelten mit ihren Ritualen, Bräuchen und Kräutern kennenlernen, als Waffen, Messer und Werkzeuge aus Eisen die Zeit prägten. Ein keltisches Schutzamulett und Bemalung mit keltischen Symbolen stehen am Programm.

Bereits im Winter hatten die Eigner der Fossilienwelt – zu je 50 Prozent die Gemeinde Stetten und der Regionalentwicklungsverein „10 vor Wien“ – mit der Suche nach einem Pächter begonnen. Man habe auch bereits einen Unternehmer gefunden, so Stettens Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert. Da an der Auswahl auch das Land beteiligt ist, müssen verschiedene Kooperationsszenarien ausgearbeitet werden. „Ich hoffe, dass wir im November zum Abschluss kommen“, so Windsor-Seifert.