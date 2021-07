Eine Welle der Hilfsbereitschaft löste die Bitte um Hilfe aus, die aus dem Katastrophengebiet in Südmähren kam, wo ein Tornado gewütet und schwere Schäden verursacht sowie drei Todesopfer gefordert hatte.

Dieser Hilferuf wurde an Gabriela Miksicek gerichtet, die ihn an ihren Schwiegersohn, den in Wien wohnhaften Jürgen Kreuter weiterleitete, der bereits einen Tag nach der Katastrophe eine private Spendenaktion ins Leben rief.

Als die Kunde von dieser Aktion, die sich auf Sachspenden beschränkte, an die Ohren von Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert drang, sagte dieser spontan die Unterstützung durch die Gemeinde Stetten zu und konnte erreichen, dass innerhalb von zwei Tagen von der Bevölkerung eine größere Menge an Hilfsgütern – wie Kleidung, Hygieneartikel, Decken, Lebensmittel und Tiernahrung – gespendet wurde.

Am vergangenen Freitag fanden sich Vizebürgermeister Michael Mader, Gabriela Miksicek und Corinna Jänicke im Gemeindeamt ein, um die dort gelagerten Hilfsgüter, die vom Initiator der Hilfsaktion, Jürgen Kreuter, nach Breclav in Südmähren transportiert wurden, zu verladen.