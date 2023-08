Dorffest in Wollmannsberg: Zünftige Stimmung trotz Regen

Klein aber fein, das könnte das Motto für Wollmannsberger Feste sein. Die kleine Gemeinde am Fuß des Waschbergs lockte mit ihrem Teichfest und Dorffest im Sommer immer eifrig Gäste aus umliegenden Gemeinden, aber auch von weiter her an. Wie ihnen das gelingt? Herzlichkeit und Qualität.

Bernd Zehetmayer, Markus Weiskirchner, Gabi Arthaber, Barbara Mößlacher und Tingting Köck-Qu sorgten an Grill und Fritteuse für das leibliche Wohl. Foto: Christine Stadler

Die Freiwilligen der Feuerwehr und zusätzliche Unterstützer aller Altersgruppen sorgen jedes Jahr dafür, dass beste Hausmannskost und besondere Schmankerl wie überm Feuer gegrillter Steckerlfisch auf die Festtische kommen.

Salat ist bei Claudia Stöckelmaier, Anita Damm und Christina Reim nicht nur Beilage. Foto: Christine Stadler

Aber auch an Vegetarier wurde gedacht - mit dem schmackhaften Halloumi auf Salat, der mit seiner bunten Vielfalt auch „Fleischfresser“ in Versuchung führt. Dazu sorgten zwei Bars für Cocktails und klassische Getränke wie Wein, Bier und Limonaden für Durstlöscher. Zum Abschluss durften Kaffee und Kuchen aus den heimischen Öfen nicht fehlen - da ist auch das eine oder andere Schmankerl darunter.

Walter Fahrbach, Wolfgang Grundschober und Sabine Pribil spielten mit ihren Kameraden von der Ortskapelle Leitzersdorf ordentlich auf und luden zum Mitsingen ein. Foto: Christine Stadler

Bei einem traditionellen Dorffest darf die Musik nicht fehlen - die Ortskapelle Leitzersdorf begeisterte gewohnt souverän. Und um das Tonerlebnis zu verbessern, verließen sie ihr trockenes Zelt an der Kirchenseite der Schwemme und spielten auch direkt in den Festzelten und vor den Bars auf. Dafür konnten sie sich im Anschluss dann ausgiebig mit den Köstlichkeiten aus der Fahrzeughallen-Küche verpflegen.

Auch die ganz Kleinen hatten ihren Spaß: Ilvy Demler mit Mama Doris und Papa Alexander sowie Oma und Opa Doris und Kurt Demler schnitt für die Kamera Grimassen, obwohl sie noch eine Minute zuvor mit dem Nachbartisch kokettiert hatte. Foto: Christine Stadler

Noch zu klein für die Hüpfburg, aber nicht zu klein für gute Laune beim Dorffest war Ilvy Demler, die gleich zwei Nachbartische mit ihrem Lächeln bezauberte. Die junge Besucherin war so brav - und ihre Eltern mit Spielzeug und Bilderbüchern und sogar einem eigenen Kindersitz gut vorbereitet -, dass die ganze Familie jede Menge Spaß hatte.